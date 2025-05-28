他們每周到苗栗習畫 「山城有畫」聯展對山城土地深情告白
一日山畫會明天起在苗栗縣文化觀光局中興畫廊推出「山城有畫」油畫聯展，成員以畫筆記錄情感，描繪山城的靜謐與流光，展出作品不僅是時光的印記，更是對藝術與土地的深情告白。
文觀局指出，「一日山畫會」由指導教授葉繁榮與畫室8名學員組成，他們是一群對油畫懷抱熱忱的青壯藝術愛好者，為追尋藝術夢想，學員每周撥出一日，從雙北、彰化等地奔赴苗栗山城習畫。數年來，這段「一日山之旅」不僅讓成員精進畫技，更成為與自我心靈的深度對話。
這次展出的32件油畫都是8年來的精選畫作，包括葉繁榮及畫室成員陳淑華、陳元鴻、鄭惠智、張涵君、黃月娥、魏淑蓮、江敏儀、許時坤等人。題材涵蓋山水風景、人物寫生、靜物描繪等，風格多元，也展現多年來的創作積累與藝術歷程。
其中，葉繁榮的「和諧之境」以溫暖的金黃色調，勾勒出鄉間河塘邊的靜謐時光，畫中大樹猶如母親般守護樹下的牛，整體氛圍柔和安詳，呈現出他內心對「和諧」的體悟。
葉繁榮表示，一日山畫會的成員經年累月在苗栗這片土地上揮灑畫筆，每幅作品都飽含個人情感與地方記憶，希望透過這次聯展，能讓更多人感受到山城的美好與藝術的力量。
文觀局展演藝術科表示，聯展自5月29日至6月18日在中興畫廊展出，5月30日（周五）下午2點辦分享會，歡迎各界藝文愛好者來賞析；「山城有畫」不僅是場藝術盛宴，更是對堅持初心與長期耕耘的致敬，一同感受油畫之美，體會山城風光下的動人。相關訊息可上Fb「貓裏藝文」粉絲專頁或苗栗縣文觀局網站http://www.mlc.gov.tw/查詢。
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