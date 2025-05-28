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嘉市北興陸橋夜間封閉 配合鐵路高架化施工

中央社／ 嘉義市28日電

嘉義市政府配合鐵路高架化施工，北興陸橋全線封閉時段為夜間9時至隔天早上6時，日期分別為今天及6月2日至4日，期間進行陸橋上空鐵路高架橋預鑄護欄吊裝工項。

嘉義市交通處發布新聞稿指出，北興陸橋目前正持續配合市區鐵路高架化施工需要，採全時段限高與部分期間實施夜間封閉措施。

交通處表示，施工期間限高部分，北興陸橋路面至鐵路高架橋底部高度為4.6公尺，因此，超過4.6公尺的大型車輛需改行鄰近的嘉雄陸橋、博愛陸橋等替代路線。

交通處指出，近來考量施工風險暨端午連假期間民眾行車需求，分別於今天及6月2日至4日的夜間9時至隔天早上6時全線封閉陸橋，用路人可改行鄰近的文化地下道、嘉雄陸橋、博愛陸橋、世賢地下道等替代路線通行。

高架橋 鐵路高架化 嘉義

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