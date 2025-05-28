靠「每日一餐」減重16公斤！男子曝極限飲食秘訣：還想再減36公斤

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聯合新聞網／ 綜合報導
不少人為追求好身材會選擇減重，一位Reddit網友分享他實施「每日一餐」飲食法的經驗，引發熱議。示意圖／ingimage
不少人為追求好身材會選擇減重，一位Reddit網友分享他實施「每日一餐」飲食法的經驗，引發熱議。示意圖／ingimage

不少人為追求好身材會選擇減重，一位Reddit網友分享他實施「每日一餐」（One Meal A Day，簡稱OMAD）飲食法的經驗，引發熱議。該名網友強調，這種極端的飲食控制方式讓他在短時間內成功減重35磅（約16公斤），並聲稱還有80磅（約36公斤）的減重目標，但目前已不再覺得遙不可及。

「UNILAD」報導，該男子表示，他最初進行間歇性斷食（Intermittent Fasting）六個月，隨後轉向每日僅進食一餐的嚴格飲食計畫。根據他的說法，這一餐中完全不攝取糖分、米飯、麵包、精緻碳水化合物與垃圾食物，所有的碳水來源僅限於天然蔬菜與水果。他補充，「這有點像生酮飲食，因為他的碳水來源完全來自天然蔬果」。

他透露，每天早上僅喝咖啡，下午喝點茶，到了傍晚六點左右會感到極度飢餓，但實際進食時卻不會吃太多。他甚至曾進行一次為期48小時的極端斷食，只攝取約100卡路里，並認為這比想像中容易，未來希望每週能進行一次或兩次48小時斷食。

然而，根據美國克里夫蘭診所建議，50歲以下成人每日所需熱量應為1,800至2,400卡路里。這名男子兩日僅攝取100卡路里，遠低於健康建議，專家對此類極端飲食方式提出警示。

該男子表示，「對我來說，這是為了減重，無論別人怎麼說，一切都與減少熱量有關，不需要APP、特別的飲食計畫等等。我已經減了35磅，還有80磅要減，但現在看起來不再是不可能的事。基本上，只需要重新編程大腦，不要把食物當成獎勵或享受，它只是維持生命的燃料」。

一項模擬顯示，當身體在沒有食物攝取的情況下，會迅速開始減重，並燃燒脂肪來產生能量。不過，決定嘗試任何飲食法之前，最好先諮詢醫療專業人員，告知目標與計劃。每日一餐是一項相當激進的飲食承諾，目前也尚無明確的科學共識證明它比其他更平衡的飲食方式在長期體重控制方面更有效。

身材 減重

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