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午後雷雨來了！6縣市大雨特報 恐一路下到晚上
中央氣象署下午15時15分針對6縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。
氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（28）日南投地區及雲林以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。
大雨：南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區。影響時間：28日下午至28日晚上。
此外，氣象署並針對嘉義縣、雲林縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分；呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
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