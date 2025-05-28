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大雨要來了！因應鋒面逼近 台中市今晚8時將防汛應變
因應鋒面持續接近影響，台中市水利局預估今日午夜將有短時較大雨勢發生，宣布今晚8時起， 開設水災三級應變中心，防汛人員24小時輪值待命，嚴防雷雨及短時強降雨致災，全力防範災情，並呼籲市民若如有沙包需求，可於今日11時後向鄰近區公所領取。
台中市水利局表示，依據中央氣象署情資顯示，隨著鋒面接近影響，預估今日午夜後，台中市各區可能有陣雨或雷雨機率發生，決定今晚8時成立應變中心積極戒備，同時啟動防汛應變24小時守護家園，配合水情即時調度因應災情，全力做好防救災準備，保障市民生命財產安全。
水利局表示，台中市目前有中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日等5座大型抽水站，以及5座簡易抽水站已整備待命，並備妥沙包2萬包、防汛鼎塊618塊、防洪擋板448片，移動式抽水機240部，提醒民眾住家附近水溝蓋板上方要清空，保持水路通暢，避免盆栽、腳踏墊、塑膠板和樹葉等阻礙物覆蓋。
另外，為強化都市水患防災應變能力，水利局已建構全方位水情監測網，包含路面淹水感測、水位站、雨量站、CCTV等超過1000部以上感測設備，可發揮智慧防汛分析預警、疏散通報與調控評估能量，展現出韌性城市所需的預警、反應與回復力，守護大台中家園。
此外，另因應汛期氣候多變，民眾可於手機或平板裝置下載「台中水情」APP，隨時掌握各區水情，若遇淹水或水利設施災情，可撥打119或1999專線，市府將立即派員搶修。
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