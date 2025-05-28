全台首推「ISO資安×隱私×AI 三合一內部稽核員訓練課程」 一次取得三張國際標準證書！

在數位轉型浪潮下，資訊安全、隱私保護及人工智慧治理已成為企業不可或缺的核心議題。聯合報系首推的「ISO資安×隱私×AI三合一內部稽核員訓練課程」，一次培訓取得三張國際標準證書，協助企業培育兼具資安、隱私與AI治理專業的數位安全關鍵人才，課程將於6月起在亞瑞仕國際驗證臺北辦公室展開。

本系列課程融合ISO/IEC 27001（資訊安全管理）、ISO 27701（隱私資訊管理）與ISO/IEC 42001（人工智慧治理）三大國際標準，旨在幫助學員掌握內部稽核的完整技巧，提升企業資訊安全合規能力與風險管理效率。課程採用理論與實務案例結合的教學方式，並安排模擬演練，確保學員能夠學以致用，強化企業競爭優勢。

課程亮點包括全台唯一，一次培訓三大標準、最新版本法規內容、專業內部稽核技能提升。適合資安、法遵、風控及IT相關人員，以及有志成為稽核專才的民眾參加。講師團隊由亞瑞仕國際驗證的三位主任稽核員領銜授課，具備豐富的稽核經驗與專業資格，保證教學品質與實務連結。

課程開設三個梯次，自6月底起至8月底，預計均於亞瑞仕國際驗證臺北辦公室舉行。每梯次限定20名學員，名額有限，早鳥與團報均有優惠方案。完成課程並通過測驗者，將由亞瑞仕國際驗證核發國際第三方認證證書，為職場加值增添實力。

聯經數位林政良總經理表示：「本課程結合三大國際標準，是企業培養全面資安與AI治理人才的最佳選擇。我們期望透過專業培訓，助力企業強化數位安全防護能力，迎接未來挑戰。」有興趣者可先透過網路報名，參加6月5日免費線上說明會，說明會報名連結為https://forms.gle/qrYXZSiK8DKsm8eu7；或直接報名三合一課程，活動通連結為https://www.accupass.com/event/2504140907521623826500或洽聯經數位課程諮詢窗口02-8692-5588 #5588 陳小姐或#5575林小姐，了解課程細節。