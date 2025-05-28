聽新聞
0:00 / 0:00
粉絲都盤子？BLACKPINK降臨高雄傳飯店一晚4萬 業者澄清了
韓國女子天團BLACKPINK昨宣布2025世界巡迴演唱會，亞洲首場10月18、19日在高雄世運開唱，歌迷瘋狂搶票，有網友發現，國際連鎖酒店開出一晚要價4萬元天價，疑似哄抬房價。業者回應，該房型為總統套房，整體房價近期均未調漲；觀光局強調，將會持續稽查旅宿房價，杜絕違法哄抬。
一名網友在Threads平台發文，「BLACKPINK一宣布要來高雄開演唱會後，高雄飯店瞬間湧入大量訂單，我去巡了一下田水，日航飯店最扯，直接4萬一晚（難道是總統套房），救命啊，乾脆睡路邊好了」。
該網友找出該房型一晚開出4萬1766元，不過官網會員價則是3萬7000元，比較實惠，房間大小有126平方米，是總統套房等級，但他比對了以後，發現該房型其他假日一晚3萬200元，略有漲價，只能說粉絲太瘋狂，房間訂光光，只剩這間。
業者澄清，該房型確為豪華轉角兩小床套房的總統套房，也是館內最高等級，不過整體房價未因演唱會宣布後有所調整。
一晚房費要價4萬令網友咋舌，回覆留言表示「BP帶來的效應真的很驚人」、「演唱會經濟學 懂？」「高雄發大財」；但也有懂飯店行情網友說「難道是總統套房？還真的是」、「總統套房本就那麼貴」、「不用這樣公審業者，又不是訂好後才漲價」。
觀光局表示，為維護旅宿房價合理及確保消費者權益，將持續稽查旅宿房價，今年度已稽查115家數，未有房費超過備查房價，顯示稽查見成效，籲業者配合市府政策，維護市場秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言