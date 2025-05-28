健保賜死慢病照護？台美研究揭健康密碼：8個生活習慣讓人多活24年

健保資源吃緊，慢性病照護成隱形受害者，預防醫學成翻轉困境的其中途徑。美國2023年研究指出，養成八項健康生活習慣，壽命最多可延長24年；台灣2024年研究也發現，實踐五項健康行為，平均延壽約7年。兩份跨國研究有哪些共同點？





超高齡社會來臨，每5人就有1人65歲以上。然而，根據統計，台灣人平均壽命約80歲，不健康餘命卻長達8年，等於期間處於健康狀況不佳、需依賴醫療照護或協助狀態，對社會與家庭帶來龐大影響與衝擊。

李伯璋：慢病未妥善處理，診所看非慢病高4倍

衛福部健保署前署長、台北醫學大學衛生福利政策研究中心主任李伯璋指出，我國與日、韓等鄰國相比，健康餘命仍偏短，主因在於慢性病問題尚未獲妥善處理。慢性病不同於急性病，是每個人隨年齡增長多半會面對的長期健康議題。

他提及，觀察104至112年度的醫院與基層門診就醫慢性病與非慢性病件數變化，不論在醫院或診所，醫師在非慢性病照護上的投入，仍高於慢性病，尤其診所看非慢性病患的件數，比慢性病高出4倍，這對改善整體健康狀況並不利。

台灣研究：五項健康行為可延長壽命約7年

台北醫學大學公共衛生學院副教授羅偉成建議，單純以傳統壽命做為健康衡量指標，無法真實反映高齡與慢性病社會的健康現況，應導入如「健康餘命（HALE）」與「失能調整人年（DALY）」等整合群體健康指標。

他說，HALE反映個體在健康狀態下可存活年數；DALY則將早逝與失能年數結合，可有效補足僅以死亡率或發病率衡量健康侷限，為預防醫學與政策制定提供更具實證力的依據。

此外，羅偉成分享研究成果指出，若能落實五種健康行為，包括不吸菸、避免過度飲酒、規律運動、攝取足夠蔬果、維持正常體重，可延長壽命達7.13年，並可降低28.1%的整體醫療支出。其中，以攝取足夠蔬果對延長壽命效果最顯著。

美國研究：八項生活習慣可延長壽命達24年

台北醫學大學附設醫院家庭醫學科主任廖乙學表示，台灣65歲以上逾八成罹患慢性病，且常伴隨多重用藥與衰弱症狀，「失去健康的老化」才是嚴峻挑戰。

他說，根據美國營養學會2023年研究指出，充足運動、不吸菸、避免飲酒過量、植物性飲食為主、不濫用止痛藥、緩解壓力、充足睡眠、正向人際關係，可以延長24年壽命。

此外，台灣北醫2024年研究也顯示，充足運動、不吸菸、避免飲酒過量、多吃蔬果、保持健康體重，能延長7年壽命。兩份研究證明預防醫學的影響力，提升健康餘命是當前最迫切任務。

廖乙學指出，預防醫學在高齡群體中的應用相當廣泛，包含肌少症、衰弱症治療、認知心智與行為功能檢視等，呼籲落實「老年周全性評估（CGA）」，系統檢視認知、營養、感官功能、用藥與心理社會面向，並建議基層應廣泛篩檢肌少症，如小腿圍、握力、步行速度，配合運動與飲食介入，另將心理篩檢工具納入高齡健檢，並在社區建置長者活動與支持平台。

台灣長期照護專業協會常務理事吳肖琪指出，「活躍老化」不僅是醫療議題，更橫跨政策、社區與家庭，需透過政府與民間協作，全面將健康考量納入城市規劃、交通設計、教育政策與就業環境。

針對推動策略，她說，營造高齡友善的公共空間與社區氛圍，是推動活躍老化的關鍵，例如打造讓長者願意走出家門、參與社會的環境，能有效延緩失能，提升長者生活品質。

此外，她也以芬蘭等國家為例，指出依不同年齡層設計分層政策，有助於降低失能發生率、減輕長照體系與家庭的負擔，值得台灣借鏡。

衛生福利部國民健康署副署長魏璽倫表示，台灣65歲以上人口，有85.9%患有至少一種慢性病，且有年輕化現象。

慢性病成殺手，十大死因有七項

根據統計，台灣十大死因中，有七項為慢性病相關，包括癌症、心臟病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病與腎病等，顯示慢性病對國人健康威脅極大。

面對慢性病負擔，國健署推動「健康台灣」行動計畫，提出「888三高防治策略」，期望在8年內，達成80%三高（高血壓、高血糖、高血脂）患者納入照護體系、80%接受健康生活型態諮詢、80%達到穩定控制。

她也說，此策略亦針對健康族群、三高高風險族群與慢性病患者，分別設計預防、管理與治療路徑，以提升整體照護效能。

（本文出自2025.05.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）