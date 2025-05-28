鋒面來襲籲遠離河濱 北市府：水門隨時可能管制

台北市水利處今天表示，隨著鋒面逐漸接近且適逢農曆大潮，河川水位易高漲，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」管制，呼籲民眾避免前往河濱區域活動及停放車輛，以策安全。

依據中央氣象署預報，今天午後鋒面漸接近，西半部地區將出現局部陣雨或雷雨，明天鋒面通過時雨勢最明顯，西半部可能局部豪雨，且中部以北地區易有短延時強降雨。

台北市工務局水利工程處今天透過新聞稿提醒，近期適逢農曆大潮，較大雨勢易導致河川水位高漲，加上上游水庫可能進行調節性放水，河濱疏散門隨時會啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，堤外也可能隨時執行封閉。

水利處表示，已停放於河川區內車輛的車主，可至台北市停車工程管理處網站登錄車輛資訊，以即時收到堤外停車場防汛簡訊通知，若實施「只出不進」後4小時未移置車輛，將依車型大小處新台幣1800元至4800元罰鍰，另須繳納移置費及保管費。

水利處呼籲民眾，降雨期間勿進入河川區進行水域活動，並建議市民避免前往河濱區域活動或停放車輛，特別是河濱地勢較低的淡水河台北橋周邊沿線及百齡左、右岸河濱公園等，以策安全。