新冠疫情一發不可收拾 黃立民揭三主因「這點」是元兇

新冠疫情來勢洶洶，衛福部疾管署統計，上周就醫已突破4.1萬人次。疾管署長莊人祥今推估，預期從5月底至8月初，2個月時間內總就醫人次恐達近180萬，6月底、7月初的疫情最高峰單周就醫也將超過20萬人。台大醫院兒童感染科主治醫師黃立民示警，這波疫情爆發，最主要的原因是「民眾防疫心態較為鬆懈」，呼籲民眾盡速接種疫苗、加強快篩、戴口罩，以防病毒感染。

黃立民指出，這波新冠疫情來勢洶洶，主要原因有三：第一、許多民眾不接種新冠疫苗，群體免疫力不足；第二、坊間充斥著「病毒流感化」、「病毒感冒化」、「病毒弱化」，民眾多認為新冠病毒沒那麼嚴重了，防疫心態鬆懈；第三、即便有疑似染疫症狀，許多民眾卻不篩檢，造成新冠病毒愈傳愈廣。其中，又以防疫心態鬆懈最為關鍵。

黃立民說，在資訊發達的今天，每個人都可以訴說自己對新冠疫情的看法，導致網路上充斥著「病毒流感化」、「病毒感冒化」、「病毒弱化」等訊息，但事實是，新冠病毒與流感、感冒病毒不同，其危險度高於其他病毒，且病毒弱化需經過30至50年，不是短短1、2內就能弱化。

據統計，60歲以上感染新冠病的住院患者中，死亡率高達2成，也就是說，每5位住院患者中，就有1人死亡，這是相當高的數字，民眾千萬不可輕忽，「感染新冠病毒，絕對不是輕微的疾病」。

黃立民強調，盡速接種新冠疫苗仍十分重要，因目前變異株JN.1疫苗對於預防染疫仍有幫助，但目前每天接種人數僅約2萬人，呼籲民眾還是應盡速接種疫苗，大幅增加施打人數。

至於，衛福部疾管署預估，此波新冠疫情將延燒至7月底。黃立民說，各國目前流行的新冠病毒多不相同，如果每隻變異株輪流來台，疫情將會持續延燒，不像是以往全球僅流行一種病毒，輪到下一隻病毒時，兩者中間有3至5個月的休息時間，但現在是病毒一直來、一直來，

如何才能讓疫情趨緩？黃立民說，全民均必須認為此波疫情嚴重，並提高警覺、繃緊防疫意識，一同接種疫苗、戴口罩、認真快篩，以採取「全民防疫」措施，特別在捷運車廂等人潮壅擠場所，應戴口罩，以防感染病毒。