快訊

「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜 世新大學道歉了

午後大雷雨襲3縣市！6地區發布大雨特報 恐一路下到晚上

NONO被控7罪僅1罪判刑 時隔2周士檢決定上訴了

打破迷思 新北「Happeriod」月經展用藝術說故事

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
Q&A互動翻板有月經小常識或大眾常見迷思解答，不論性別都能深入了解，建立正確觀念。圖／新北市社會局提供
Q&A互動翻板有月經小常識或大眾常見迷思解答，不論性別都能深入了解，建立正確觀念。圖／新北市社會局提供

為打破月經迷思，新北市社會局自5月28日起至10月3日，於新北市婦女服務中心展覽廳設置「Happeriod—關於月經的點點滴滴」展覽。有月經議題展覽牆及互動區，破除傳統禁忌與大眾迷思，也設有生理用品展示及月經意象創作，透過藝術說出月經的故事，盼促進社會更多理解與同理。

新北社會局長李美珍表示，這次展覽特別選在5月28日「世界月經衛生日」開幕，邀請市民一起看見女性的身體經驗，理解月經議題多元而真實的樣貌。

李美珍表示，月經是女性生命歷程中的日常經驗，新北市政府從2021年起推動月經平權計畫「月經三部曲」，從打破月經迷思開始，消弭「月經貧窮」、提倡「月經平權」到展現「月經時尚」，希望人人都能了解月經背後的身體故事，打破常見迷思，不再避諱談論月經，更不須恐懼。

新北市湧泉社會服務協會總幹事蔡慈涵表示，「月經，不該被汙名」、「每一滴經血，都是女性生命力與韌性的象徵」，期待社會大眾更理解彼此的身體經驗，建構一個更加相互理解、尊重與友善的環境。

「Happeriod—關於月經的點點滴滴」有靜態展、互動區，更設有特色入口意象及月經時尚展，展覽有Q&A互動翻板「揭開月經的都市傳說」、投入紅色毛球呈現經痛指數，及「寫下你的故事」留言區，建立女性們的情感連結。並邀集多位藝術創作者，透過多元媒材詮釋月經平權意涵。

其中，新北市婦女服務中心編織班老師蔡越妙，與學員的編織藝術作品「月經意象，以線與織的交錯，展現女性自我表達與集體創作的溫柔力量；藝術創作者黃詩潔與黃翊瑄運用創意巧思，設計獨具風格的飾品與卡夾，展現對於月經議題的獨特視角。

展覽區中設有經痛指數表互動區，七種疼痛等級，邀請觀展者以自身月事經驗投入紅球。圖／新北市社會局提供
展覽區中設有經痛指數表互動區，七種疼痛等級，邀請觀展者以自身月事經驗投入紅球。圖／新北市社會局提供
展覽主題名為「Happeriod」，蘊含概念為「月經所發生的經驗故事」，邀請市民一起看見女性的身體經驗，理解月經議題多元而真實的樣貌。圖／新北市社會局提供
展覽主題名為「Happeriod」，蘊含概念為「月經所發生的經驗故事」，邀請市民一起看見女性的身體經驗，理解月經議題多元而真實的樣貌。圖／新北市社會局提供

平權

延伸閱讀

新北：COVID-19疫情上升 114年累計42例併發重症

29日上午嚴防強風豪雨 新北北側、西南側雨勢明顯

議員質疑新北永續債為發而發 財政局：配合國家政策

議員憂輝達進駐北士科影響新北交通 市府：將評估

相關新聞

午後雷雨來了！6縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時15分針對6縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

粉絲都盤子？BLACKPINK降臨高雄傳飯店一晚4萬 業者澄清了

韓國女子天團BLACKPINK昨宣布2025世界巡迴演唱會，亞洲首場10月18、19日在高雄世運開唱，歌迷瘋狂搶票，有網...

新冠疫情一發不可收拾 黃立民揭三主因「這點」是元兇

新冠疫情來勢洶洶，衛福部疾管署統計，上周就醫已突破4.1萬人次。疾管署長莊人祥今推估，預期從5月底至8月初，2個月時間內...

健保賜死慢病照護？台美研究揭健康密碼：8個生活習慣讓人多活24年

健保資源吃緊，慢性病照護成隱形受害者，預防醫學成翻轉困境的其中途徑。美國2023年研究指出，養成八項健康生活習慣，壽命最多可延長24年；台灣2024年研究也發現，實踐五項健康行為，平均延壽約7年。兩份

靠「每日一餐」減重16公斤！男子曝極限飲食秘訣：還想再減36公斤

不少人為追求好身材會選擇減重，一位Reddit網友分享他實施「每日一餐」（One Meal A Day，簡稱OMAD）飲食法的經驗，引發熱議。

張學友也曾染RSV！醫示警6個月內嬰兒重災戶 最慘後遺症逾10年

對醫護人員來說，RSV（呼吸道融合病毒）是嬰幼兒的呼吸道殺手，一旦感染，可能引發細支氣管炎，甚至增加日後罹患氣喘的風險，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。