打破迷思 新北「Happeriod」月經展用藝術說故事

為打破月經迷思，新北市社會局自5月28日起至10月3日，於新北市婦女服務中心展覽廳設置「Happeriod—關於月經的點點滴滴」展覽。有月經議題展覽牆及互動區，破除傳統禁忌與大眾迷思，也設有生理用品展示及月經意象創作，透過藝術說出月經的故事，盼促進社會更多理解與同理。

新北社會局長李美珍表示，這次展覽特別選在5月28日「世界月經衛生日」開幕，邀請市民一起看見女性的身體經驗，理解月經議題多元而真實的樣貌。

李美珍表示，月經是女性生命歷程中的日常經驗，新北市政府從2021年起推動月經平權計畫「月經三部曲」，從打破月經迷思開始，消弭「月經貧窮」、提倡「月經平權」到展現「月經時尚」，希望人人都能了解月經背後的身體故事，打破常見迷思，不再避諱談論月經，更不須恐懼。

新北市湧泉社會服務協會總幹事蔡慈涵表示，「月經，不該被汙名」、「每一滴經血，都是女性生命力與韌性的象徵」，期待社會大眾更理解彼此的身體經驗，建構一個更加相互理解、尊重與友善的環境。

「Happeriod—關於月經的點點滴滴」有靜態展、互動區，更設有特色入口意象及月經時尚展，展覽有Q&A互動翻板「揭開月經的都市傳說」、投入紅色毛球呈現經痛指數，及「寫下你的故事」留言區，建立女性們的情感連結。並邀集多位藝術創作者，透過多元媒材詮釋月經平權意涵。