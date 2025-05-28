愈到端節愈難買 嘉義4家傳統肉粽名店各擁忠實粉絲客群

周末端午節，嘉義4家肉粽名店：福源、巧巧小肉粽、阿霞及國際，訂單都滿載，工作人員忙備料、綁粽子，其中傳承逾半世紀三代「國際肉粽店」，每天開門營業未起鍋，就有客人大排長龍等候；物價上漲，部分粽品調漲5元，客人都能接受。

店家為應付客人粽子需求量，端節前增加綁粽子人手，但缺工，工人難找，大多是婆婆媽媽，店家全家人及員工一大早就分工，忙備料、洗粽葉、綁粽子、煮粽子，國際肉粽店最大粽子蒸煮鍋，一次可煮1400顆粽子，小鍋800顆，煮熟要費時5小時，蒸煮期間要掀鍋添水，還未起鍋就有客人大排長龍。

巧巧小肉粽店經營逾30年，被稱為「肉粽女王」的負責人郭貴葉，創新用心製作好粽，從小吃攤轉型粽子公司，不斷創新口味，真材實料，1993年她在東市場文昌街擺攤，賣小吃兼做小肉粽，一口一顆，沒想到小肉粽大受歡迎，供不應求，專心研發各式各樣口味的粽子，轉型粽子專賣店的公司，除文昌街總店，還有大雅路會館，員工近10人，端節前旺季最忙碌。

源於空軍市場、1982年創立的「福源肉粽」有文化路總店、共和店、中埔頂六店等3間店，開業至今擁有許多忠實粉絲顧客，端節前員工忙包粽、接訂單出貨，其中中埔鄉往阿里山公路上的頂六分店，生意好，客人不停上門買粽