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「清淡飲食」控血脂？小心反效果！醫揭迷思：膽固醇不是越低越好

聯合新聞網／ 綜合報導
外科醫師陳榮堅近日提醒，大眾對於高血脂與膽固醇的認知常存有誤區，錯誤的飲食調整方式，反而可能讓血脂數值「越吃越高」。示意圖／ingimage
外科醫師陳榮堅近日提醒，大眾對於高血脂與膽固醇的認知常存有誤區，錯誤的飲食調整方式，反而可能讓血脂數值「越吃越高」。示意圖／ingimage

不少人在體檢發現高血脂後，第一反應常是「我要開始吃得清淡」，減少膽固醇攝取，以為這樣就能改善健康。但外科醫師陳榮堅在臉書提醒，這樣的觀念不僅可能無效，甚至可能讓血脂問題更難控制。他強調，對於高血脂的處理，不能只看「總膽固醇」，更應深入了解其組成與原因。

膽固醇不是愈低愈好

膽固醇常被視為「壞東西」，但實際上，它是身體合成荷爾蒙與維持細胞功能不可或缺的物質。陳榮堅指出，膽固醇應維持在健康範圍內，而非愈低愈好。體內膽固醇包含三種主要成分：

高密度脂蛋白（HDL）：俗稱「好膽固醇」，有助清除血管內脂肪堆積。

低密度脂蛋白（LDL）：俗稱「壞膽固醇」，過高會增加動脈硬化、心肌梗塞風險。

三酸甘油酯：也是血脂的重要指標，與心血管疾病高度相關。

因此，單看「總膽固醇」不足以判斷心血管風險，需針對各項指標進行全面評估。

「清淡飲食」未必正確，小心碳水過量

許多人誤以為清淡飲食就應該少油少肉，多吃水果和五穀雜糧，但這種以植物性、碳水化合物為主的飲食方式，實際上可能導致血脂控制惡化。陳榮堅指出，現代膽固醇與三酸甘油酯升高的主因，常是精緻澱粉與碳水化合物攝取過多，而不是肉類或蛋類。

他分享，有不少病患在改採清淡飲食後，膽固醇反而升高，原因就是攝取太多水果、白飯、麵包等高碳水食物，缺乏足夠的蛋白質與脂肪，導致代謝失衡。

正確飲食與生活習慣才是關鍵

被診斷出血脂異常時，應該調整飲食結構，而不是一味「去油、去肉」。陳榮堅建議：

攝取優質蛋白質：如蛋、瘦肉、海鮮等。

足量蔬菜：幫助代謝、增加飽足感。

減少精緻碳水：如白飯、甜點、加工食品。

規律運動：增加肌肉量，有助血脂調節與代謝。他強調，肌肉量愈多，身體調節血脂的能力愈好，有助於整體健康維持。

高血脂不控制，恐引發多重健康風險

若長期忽視血脂異常，可能導致血管硬化，進而引發中風、心肌梗塞，甚至腎臟病與洗腎風險。陳榮堅呼籲，民眾應透過定期健康檢查、正確飲食與規律運動，積極管理血脂數值，避免高血脂成為健康的隱形殺手。

膽固醇 生活習慣

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