中科院水面無人載具比武大會 4廠商將參加動態展示

為推動水面無人載具（USV）技術發展及了解國內外廠家的USV產品性能，中科院今天指出，將於6月17、18日於蘇澳外海舉辦水面無人載具公開展示，海鯊800、碳險家一號、食人魚、黑潮等4款民間廠商研製的無人船將進行動態展示。

國防部今天召開例行記者會，主題為中科院辦理「國內外廠商水面無人載具展示活動」，由中科院系統發展中心主持人孫春青報告。

孫春青指出，規劃於6月17、18日於蘇澳外海舉辦水面無人載具公開展示，廣邀國內外廠商（包含造船、控制器及通訊等廠商）共同參與，分為動態展示與靜態展示，中科院將依展示結果，評估各參與廠商的技術水準，提供軍種未來無人載具優化規格參考，以確保後續無人載具性能符合作戰需求。

對於活動效益，孫春青說明，可提供國軍及海巡署等潛在需求單位掌握產業發展現況與技術能力的參考平台，並媒合各家廠商未來交流合作，進一步提升國防自主能力與促進產業發展。

孫春青指出，動態展示將於蘇澳外海進行，將統一安排各廠商於蘇澳「九宮里平台」，架設水面無人載具陸上導控站，執行光電目獲影像、遙導控距離等5項動態展示，參與動態展示的廠商和無人載具名稱分別為雷虎科技「海鯊800」、碳基科技「碳險家一號」、哥倫國際「食人魚」與龍德造船工業「黑潮」等4間廠商。

根據中科院規劃，共有12家國內外廠商在龍德造船六廠進行靜態展示，針對展品以書面文宣、海報、簡介、影片、模型等方式進行展示，除4家參與動態展示的廠商外，另有傑海達機器人公司、經緯航太、博府智造公司，以及美商Huntington IngallsIndustries、Ocean Aero,Inc、MarTac,Inc、DefenseSystems Redeployment Group、Auterion等。

針對僅4家廠商參與動態展示，孫春青說，有些企業的無人船尚未備便，僅能靜態展示，而中信造船和台船的無人船都有廠商各自的期程，所以沒有參與此次展示，中科院也尊重，而國外廠商則是因相關作業繁瑣，所以僅能參與靜態展示。

孫春青說明，中科院配合國防自主政策推動，在軍民通用領域扮演產業領航先鋒，這次配合政府政策，運用累積多年研發經驗，勢必在國防科技研發能量基礎下，發揮產業統合與樞紐的角色，持續推動無人載具於國防及民生領域的發展，透過標準化控制規格，促進產業合作與發展，提升台灣在全球無人載具技術領域及產業競爭力。