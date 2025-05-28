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iPASS一卡通購TPASS月票 即起可至統一超商購買

中央社／ 高雄28日電
一卡通公司今天宣布與統一超商合作，即日起消費者可在全台的統一超商門市的ibon機台，用一卡通票卡嗶卡，即可設定購買TPASS通勤月票。本報資料照片
一卡通公司今天宣布與統一超商合作，即日起消費者可在全台的統一超商門市的ibon機台，用一卡通票卡嗶卡，即可設定購買TPASS通勤月票。本報資料照片

為提升購票便利性，一卡通公司今天宣布與統一超商合作，即日起消費者可在全台的統一超商門市的ibon機台，用一卡通票卡嗶卡，即可設定購買TPASS通勤月票。

一卡通公司今天發布新聞稿表示，一卡通公司持續優化TPASS通勤月票購買機制及地點，今天宣布與全台統一超商合作，成為首家服務一卡通用戶購買TPASS月票的超商。

即日起，消費者可在統一超商門市的ibon機台，用一卡通票卡嗶卡設定購買TPASS通勤月票，而原先捷運站服務櫃檯或售票加值機、台鐵車站指定窗口、各縣市指定客運車站服務台等，也會持續提供購票服務。

為鼓勵民眾多使用一卡通透過超商購買設定TPASS月票搭乘大眾運輸，即日起於全台統一超商ibon機台使用一卡通購買任一TPASS月票方案，即贈統一超商新台幣50元優惠券1張，活動限量發放1萬張。

一卡通公司提醒，欲獲得優惠券用戶，記得完成一卡通記名，並確認已有一卡通iPASS MONEY帳戶及完成下載登入APP；此外，也可用iPASS MONEY APP購買南高屏等月票，年底前每月可享10元儲值金回饋。

而使用一卡通購買TPASS月票，還可累積「一卡通綠點」，每累積1點綠點即可折抵交通及生活繳費交易兌換成1元儲值金。

一卡通公司表示，iPASS MONEY目前用戶數近690萬，為全台用戶數最多的電支品牌，儲值卡發行量目前亦超過5200萬張，使用範圍涵蓋交通搭乘、消費付款、生活繳費及好友轉帳4大場域。

超商 一卡通 TPASS

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