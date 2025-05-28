快訊

分屍殺人魔張介宗押看守所112天如度假 看報、看電視幾乎不與人互動

防教師遭施壓 日本聘「校園律師」是應對恐龍家長良藥？

iOS18.5傳災情！iPhone升級後玩10分鐘就「燙得像鐵板」 這兩代用戶卻受惠

端午節吃粽子又怕胖 營養師推薦紅藜蕎麥粽減負擔

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
端午節必吃的粽子熱量高、油脂含量多，若攝取不當，恐影響腸胃健康與血糖、體重控制。天成醫院營養師陳美玉提醒，應掌握「適量食用、健康選材、均衡搭配」三大原則。圖／天成醫院提供
端午節必吃的粽子熱量高、油脂含量多，若攝取不當，恐影響腸胃健康與血糖、體重控制。天成醫院營養師陳美玉提醒，應掌握「適量食用、健康選材、均衡搭配」三大原則。圖／天成醫院提供

端午節必吃的粽子熱量高、油脂含量多，若攝取不當，恐影響腸胃健康與血糖、體重控制。天成醫院營養師陳美玉提醒，應掌握「適量食用、健康選材、均衡搭配」三大原則，建議能在糯米內加入全穀類，肉類也可選油脂類較低的，並搭配蔬菜水果才能在佳節期間享受美味又兼顧健康。

陳美玉表示，一顆傳統肉粽熱量約 400至600 大卡，相當於一餐熱量，建議適量攝取，也可選擇迷你粽或與家人分食。

粽子除糯米可加入、紫米、燕麥、蕎麥等全穀類，可以增加纖維促進消化。餡料方面，可選里肌肉、胛心肉、雞肉、海鮮、蒟蒻等取代五花肉，減少飽和脂肪，另外，避免油蔥酥、鹹蛋黃等減少高鈉、高脂的配料，減少腎臟負擔。

陳美玉說，吃粽子時，可適當補充蔬菜、水果，增加纖維量，幫助腸胃蠕動，減少便秘與消化不良，另外，若需搭配湯品或飲料時，可選擇清湯、蔬菜湯、無糖茶或自製健康飲品等，避免高油、高鹽、高糖飲選擇，減少身體的健康負擔。

陳美玉建議糖尿病者可選擇低升糖指數的全穀類粽子，避免甜粽與過量澱粉；高血壓與腎臟病者:需減少高鈉餡料與醬料，控制鹽分攝取；腸胃敏感者建議細嚼慢嚥，搭配蔬菜湯或開水食用。

陳美玉推薦一款自製健康紅藜蕎麥粽，粽子加入紅藜、蕎麥取代部份糯米，可增加纖維、降低粽子黏性，較好消化。餡料方面，採用瘦肉、竹筍、紅蘿蔔取代五花肉及蛋黃，增加纖維量並減少油脂、膽固醇量。端午節品嚐美食只要適量攝取、選擇健康食材、均衡飲食，就能輕鬆享受美味又無負擔的佳節。

端午節必吃的粽子熱量高、油脂含量多，若攝取不當，恐影響腸胃健康與血糖、體重控制。天成醫院營養師陳美玉提醒，應掌握「適量食用、健康選材、均衡搭配」三大原則。圖／天成醫院提供
端午節必吃的粽子熱量高、油脂含量多，若攝取不當，恐影響腸胃健康與血糖、體重控制。天成醫院營養師陳美玉提醒，應掌握「適量食用、健康選材、均衡搭配」三大原則。圖／天成醫院提供
端午節必吃的粽子熱量高、油脂含量多，若攝取不當，恐影響腸胃健康與血糖、體重控制。天成醫院營養師陳美玉提醒，應掌握「適量食用、健康選材、均衡搭配」三大原則。圖／天成醫院提供
端午節必吃的粽子熱量高、油脂含量多，若攝取不當，恐影響腸胃健康與血糖、體重控制。天成醫院營養師陳美玉提醒，應掌握「適量食用、健康選材、均衡搭配」三大原則。圖／天成醫院提供
端午節必吃的粽子熱量高、油脂含量多，若攝取不當，恐影響腸胃健康與血糖、體重控制。天成醫院營養師陳美玉提醒，應掌握「適量食用、健康選材、均衡搭配」三大原則。圖／天成醫院提供
端午節必吃的粽子熱量高、油脂含量多，若攝取不當，恐影響腸胃健康與血糖、體重控制。天成醫院營養師陳美玉提醒，應掌握「適量食用、健康選材、均衡搭配」三大原則。圖／天成醫院提供

腎臟病 粽子 端午節

延伸閱讀

端午開運「做好五件事」！財庫大開、健康好運一整年

8旬翁吃了一口粽子就進了ICU 醫：健口操降肌少、失智

8旬翁吃粽子成肺炎導火線…進ICU 醫：口腔肌群衰退潛藏危機

70歲翁停車買完粽子後找不到車 急報案遭竊還稱沒記錯

相關新聞

上修高峰確診數 疾管署再估：3個月內180萬人染新冠

新冠疫情近期急遽攀升，衛福部疾管署昨預估疫情最高峰單周恐有15至20萬人染疫，才過一天，疾管署署長莊人祥今天在立法院社福...

端午連假5縣市訂房率破5成…恐湧入車潮 國道好走時段曝光

端午3天連假周五登場，連假首2天，基隆、台北、苗栗、連江及澎湖等5縣市訂房率破5成，預測尖峰時段將有大量車潮，交通部高公...

30歲前走訪64國！她點名「這5國不想再去」…台灣人最愛的日本上榜了

Allie Hubers來自美國佛羅里達州，她30歲前去過64個國家，但並不是每個地方她都滿意，於是她分享5個不打算再去的國家。

鋒面接近！午後宜花山區恐大雨 雨最明顯時段曝「西半部北部防豪雨」

梅雨鋒面逐漸接近，中央氣象署預報員趙竑上午指出，今起天氣不穩定，加上午後熱力作用加成，有午後雷陣雨，宜花地區及各地山區有...

新冠疫情飆升恐再釀急診壅塞？衛福部長邱泰源這樣說

新冠疫情飆升，上周新增重症、死亡均寫下單周新高，衛福部疾管署發言人羅一鈞說，預計6月下旬至7月初迎來疫情高峰。疫情已導致...

涉嫌性侵…前台大醫院「C教授」請辭醫學會理事長仍任要職 衛福部長改口回應了

台大醫院婦產部前主任陳思原去年涉嫌性騷6位醫師及研修醫師，案發近一年，近期還在婦產科醫學會等群組稱「保留法律追訴權」，昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。