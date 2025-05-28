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新北：COVID-19疫情上升 114年累計42例併發重症

中央社／ 新北28日電
新北市衛生局今天指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上升，新北市上週急診5795人次，今年累計併發重症達42例。圖／本報系資料照
新北市衛生局今天指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上升，新北市上週急診5795人次，今年累計併發重症達42例。圖／本報系資料照

新北市衛生局今天指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上升，新北市上週急診5795人次，今年累計併發重症達42例。新北市長侯友宜呼籲，端午連假出遊要落實防疫。

侯友宜今天主持市政會議，新北市衛生局長陳潤秋會中報告指出，COVID-19疫情持續上升，今年第21週（5月18日至24日）新北市急診就診5795人次，較前1週上升106%，且明顯高於去年同期3442人次。

她表示，新北市114年迄今累計42例新冠併發重症，多爲65歲以上長者及具慢性病史者，其中9成未注射JN.1疫苗，目前主流變異株為NB.1.8.1，其次是XEC，現行JN.1疫苗對預防重症仍有效。

陳潤秋指出，目前疫苗供應充足，籲請年滿6個月以上且尚未接種JN.1疫苗民眾儘早到合約院所或社區接種站接種，另已接種1劑且間隔6個月的65歲以上長者等高風險對象，應再接種第2劑，保障自身健康。

侯友宜呼籲，端午連假市民出遊、聚會機會增加，有利於新冠病毒傳播，提醒市民做好防疫基本功，包括勤洗手，落實呼吸道及咳嗽禮節，進入醫療機構、長照機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所，建議自主戴口罩，生病請在家休息，並盡速接種新冠疫苗，降低感染風險。

衛生局 新冠疫苗

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