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南北竿機場上午短暫關場 連江縣府加開疏運船班

中央社／ 連江縣28日電
連江縣政府下午3時加開「台馬之星」南竿往基隆疏運航班。本報資料照
連江縣政府下午3時加開「台馬之星」南竿往基隆疏運航班。本報資料照

受天氣影響，馬祖南竿、北竿機場上午一度關場，滯留團客近300人，且交通船「新台馬輪」今晚航班取消，連江縣政府宣布今天下午3時加開「台馬之星」南竿往基隆疏運航班。

連江縣政府交通旅遊局今天中午發布公告指出，今天加開交通船「台馬之星」南竿福澳港往基隆港航班。該航班僅接受於福澳港現場購票，中午12時40分起可抽取號碼牌，下午1時起開始售票。

營運「新台馬輪」航商全港通航業公司上午11時發布公告指出，根據中央氣象署氣象、海象預報資料，因29日海象不佳，為顧及航行及乘客安全，28日晚間基隆港至馬祖，29日上午馬祖至基隆港船班停航。

根據連江縣旅行商業同業公會統計，至下午1時止，滯留團客人數為297人。

馬祖航空站以訊息回覆中央社記者，南竿機場於上午8時55分、北竿機場於上午9時起受天候影響暫停起降，2機場均於中午12時12分起恢復飛機起降。南竿往松山共4架次受關場影響取消。

馬祖 基隆港 南竿

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