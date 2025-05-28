上修高峰確診數 疾管署再估：3個月內180萬人染新冠

新冠疫情近期急遽攀升，衛福部疾管署昨預估疫情最高峰單周恐有15至20萬人染疫，才過一天，疾管署署長莊人祥今天在立法院社福及衛環委員會備詢時表示，預估6月底、7月初染疫人數單周突破20萬人，且會持續二、三周以上，從本周起截至8月，3個月內時間，全台染疫人數預估逼近180萬人。

立委劉建國表示，國內疫情再起，除防疫物資外，其餘防疫措施準備應該就緒，5月底至8月初之間，全國預估180萬人確診，疾管署應提估因應作為與計畫，設法降低染疫人數，否則短短2個多月間，新增這麼多人染疫，醫療機構能夠承載嗎？若醫護疲於奔命，甚至離開職場等，台灣恐再次邁入醫療黑暗期，疾管署不該推託染疫都是輕症，應該提出明確作為。

莊人祥表示，從健保診斷碼及快篩陽性等通報情況推估，疫情近3個月內將快速增加，疾管署已經連續4周呼籲民眾出入醫院，搭乘大眾運輸工具應佩戴口罩，近期也發文長照機構，要求加強感染管制措施，包括建議至長照機構探訪的民眾，應佩戴口罩等，避免相關群聚事件發生。他承諾，將在一周內向立法院提出，降低染疫人數具體措施。