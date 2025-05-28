快訊

不只李俊俋 張斯綱再爆監委蘇麗瓊搭公務車看牙

輝達總部進駐北士科 華碩施崇棠喊歡迎但「別打這主意」

獨／新店里長遭爆組大陸買春團 當事人現身：安全考量不得不陪同

上修高峰確診數 疾管署再估：3個月內180萬人染新冠

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
疾管署長莊人祥今天在立法院社福及衛環委員會備詢時表示，預估6月底、7月初染疫人數單周突破20萬人，且會持續二、三周以上，從本周起截至8月，3個月內時間，全台染疫人數預估逼近180萬人。聯合報系資料照
疾管署長莊人祥今天在立法院社福及衛環委員會備詢時表示，預估6月底、7月初染疫人數單周突破20萬人，且會持續二、三周以上，從本周起截至8月，3個月內時間，全台染疫人數預估逼近180萬人。聯合報系資料照

新冠疫情近期急遽攀升，衛福部疾管署昨預估疫情最高峰單周恐有15至20萬人染疫，才過一天，疾管署署長莊人祥今天在立法院社福及衛環委員會備詢時表示，預估6月底、7月初染疫人數單周突破20萬人，且會持續二、三周以上，從本周起截至8月，3個月內時間，全台染疫人數預估逼近180萬人。

立委劉建國表示，國內疫情再起，除防疫物資外，其餘防疫措施準備應該就緒，5月底至8月初之間，全國預估180萬人確診，疾管署應提估因應作為與計畫，設法降低染疫人數，否則短短2個多月間，新增這麼多人染疫，醫療機構能夠承載嗎？若醫護疲於奔命，甚至離開職場等，台灣恐再次邁入醫療黑暗期，疾管署不該推託染疫都是輕症，應該提出明確作為。

莊人祥表示，從健保診斷碼及快篩陽性等通報情況推估，疫情近3個月內將快速增加，疾管署已經連續4周呼籲民眾出入醫院，搭乘大眾運輸工具應佩戴口罩，近期也發文長照機構，要求加強感染管制措施，包括建議至長照機構探訪的民眾，應佩戴口罩等，避免相關群聚事件發生。他承諾，將在一周內向立法院提出，降低染疫人數具體措施。

疾管署預估數字一天內增加5萬人，從15至20萬，變成20萬人以上。莊人祥表示，染疫人數「很難估」，許多人輕症就會去看診快篩，且民眾即使出現呼吸道症狀，也未必會做快篩，有時民眾自行快篩，但插得不夠深，這也會導致快篩結果偏誤，因此必須隨時觀察，並修正數字。目前最危險族群，包括65歲以上長者，或未滿65歲，但罹患慢性病的病人，這些民眾一經快篩陽性，就能用藥。

疾管署長莊人祥今天在立法院社福及衛環委員會備詢時表示，預估6月底、7月初染疫人數單周突破20萬人，且會持續二、三周以上，從本周起截至8月，3個月內時間，全台染疫人數預估逼近180萬人。圖／截自YT立法院頻道
疾管署長莊人祥今天在立法院社福及衛環委員會備詢時表示，預估6月底、7月初染疫人數單周突破20萬人，且會持續二、三周以上，從本周起截至8月，3個月內時間，全台染疫人數預估逼近180萬人。圖／截自YT立法院頻道

疾管署 疫情 新冠疫苗 快篩陽性

延伸閱讀

新冠升溫…快篩哪買？ 食藥署：網站還查不到 得致電問

不是新冠、流感！4歲女童發燒、呼吸道症狀 驗5種快篩揪病因

新冠疫情升溫恐破20萬！1月大嬰兒成重症患者 醫籲：3症狀快篩＋接種疫苗保命關鍵

疫情再次蔓延 新冠快篩過期還能用嗎？醫生用3點解答

相關新聞

上修高峰確診數 疾管署再估：3個月內180萬人染新冠

新冠疫情近期急遽攀升，衛福部疾管署昨預估疫情最高峰單周恐有15至20萬人染疫，才過一天，疾管署署長莊人祥今天在立法院社福...

端午連假5縣市訂房率破5成…恐湧入車潮 國道好走時段曝光

端午3天連假周五登場，連假首2天，基隆、台北、苗栗、連江及澎湖等5縣市訂房率破5成，預測尖峰時段將有大量車潮，交通部高公...

30歲前走訪64國！她點名「這5國不想再去」…台灣人最愛的日本上榜了

Allie Hubers來自美國佛羅里達州，她30歲前去過64個國家，但並不是每個地方她都滿意，於是她分享5個不打算再去的國家。

鋒面接近！午後宜花山區恐大雨 雨最明顯時段曝「西半部北部防豪雨」

梅雨鋒面逐漸接近，中央氣象署預報員趙竑上午指出，今起天氣不穩定，加上午後熱力作用加成，有午後雷陣雨，宜花地區及各地山區有...

新冠疫情飆升恐再釀急診壅塞？衛福部長邱泰源這樣說

新冠疫情飆升，上周新增重症、死亡均寫下單周新高，衛福部疾管署發言人羅一鈞說，預計6月下旬至7月初迎來疫情高峰。疫情已導致...

涉嫌性侵…前台大醫院「C教授」請辭醫學會理事長仍任要職 衛福部長改口回應了

台大醫院婦產部前主任陳思原去年涉嫌性騷6位醫師及研修醫師，案發近一年，近期還在婦產科醫學會等群組稱「保留法律追訴權」，昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。