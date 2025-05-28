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放話將開放旅宿業移工 勞陣：觀光署變移工主管機關？

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
觀光署長周永暉昨表示已與勞動部達成共識，預計有條件開放移工投入旅宿業，詳細方案待勞動部下半年宣布。本報資料照片
觀光署長周永暉昨表示已與勞動部達成共識，預計有條件開放移工投入旅宿業，詳細方案待勞動部下半年宣布。本報資料照片

為解決旅宿缺工，交通部與勞動部達共識，下半年將宣布旅宿業有條件引進移工方案。台灣勞工陣線今質疑「觀光署什麼時候成為開放移工的主管機關了？」勞陣認為，低薪才是缺工的根本問題，且移工政策涉及移工人權保障與本勞就業，應審慎評估、公開討論，而非由政府或資方「放風聲」主導政策走向，呼籲勞動部拒絕任何不當開放方案，並全面檢討移工政策。

全國商業總會理事長許舒博去年12月表示，行政院長卓榮泰在與商總座談時允諾有條件開放服務業移工，並指示勞動部在農曆年後提出配套措施，當時勞動部澄清是評估整體勞動力，並無「同意開放服務業移工」規畫。未料昨日，觀光署公開表示已與勞動部達共識，預計將於下半年宣布旅宿業引進移工方案。

勞陣批評，因不當移工政策，台灣長期侵害移工人權，也加劇整體勞動條件惡化與低薪的趨勢，若業者真有缺工問題，理應提高薪資與改善勞動條件來吸引本國勞工，而非一味依賴廉價移工。

勞陣指，根據「就業服務法」第47條規定，雇主必須先以合理勞動條件於國內辦理招募且未果後，才可以申請移工，並應以原招聘條件聘用。但實際上，許多業者在聘僱移工後僅提供最低工資，卻反過來批評台灣青年「眼高手低」，才造就出台灣長期低薪又缺工的結構性矛盾。

「低薪就是缺工的根本問題！」勞陣表示，目前台灣服務業受僱人數已占全體勞工近6成，整體薪資偏低，是求職意願低落的主因，據2022年統計，勞動部與交通部合作啟動「飯店業專案媒合計畫」，媒合對象有66%經常性薪資未達2.8萬元，85.84%未達3萬元，勞務負荷與薪資不成正比，自然難以吸引國人投入。

勞陣進一步說，去年8月已擴大開放旅宿業聘僱僑外生，觀光署如今卻在未進行完整調查與評估缺工人數、未估算人力補足比例的情況下，便貿然宣布將開放移工，顯然草率且缺乏政策一致性。

勞陣也質疑，就服法第46條明文規定移工在台從事工作範圍，以此保障本國勞工的就業權益，其中第1項第10款雖賦予中央主管機關在「國家重要建設工程」或「經濟社會發展需要」的特定情況下，可指定工作類別引進移工，但究竟「國家重要建設工程」或「經濟社會發展需要」為何？勞動部至今也未清楚界定、說明。

勞陣強調，若貿然開放旅宿業移工，將形同為服務產業大開後門，未來其他行業恐要求比照辦理，進一步減少國人就業機會。企業不能一邊宣稱招募不到國人，一邊卻又不願意給付合理報酬。勞陣重申，勞動部應拒絕任何不當開放方案，並全面檢討移工政策，唯有落實「同工（值）同酬」、改善工作條件，才是解決缺工問題的根本之道。

移工 勞動部

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