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如何微波食物較省電費？日媒實測無關瓦數 5使用習慣才是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
微波食物的瓦數選擇，其實並非省電的重點。圖／ingimage
微波食物的瓦數選擇，其實並非省電的重點。圖／ingimage

根據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，許多家庭主婦或上班族在使用微波爐加熱便當時，常會猶豫該選擇500W還是600W的加熱功率。表面上看來，600W雖加熱速度更快，卻似乎也意味著電費更高，但實際上，兩者在加熱時間與電費上的差距微乎其微，日常使用方式反而才是節能的關鍵。

實測數據顯示，加熱同樣的便當時，600W需時約2分鐘，電費約1.24日圓；500W則需約2分20秒，電費約1.21日圓。差距僅0.03日圓，換算成新台幣分別約為0.26元與0.25元。由於600W雖然功率較高，但加熱時間縮短，因此實際耗電量與電費幾乎打平。這也說明，選擇哪個瓦數對電費影響有限。

若希望進一步節省電力開銷，正確使用微波爐更為重要。例如，避免一次加熱大量食物，容易導致加熱不均，反而要拉長時間耗更多電；將食物儘量鋪平不重疊，並適量加熱，才是聰明的做法；冷藏食品先放置幾分鐘回溫再加熱，更有效率；微波爐內保持清潔，除了能避免異味或燒焦，也能提升加熱效果。若使用分時電價方案，也可避開高電價時段，進一步降低費用。

總結來說，無論使用500W或600W，加熱便當的電費差異極小。與其糾結瓦數設定，不如從日常使用習慣下手。簡單的步驟就能提升加熱效率、減少浪費，是更實際的節能之道。靈活選擇、適切使用，才是省時省電的最佳解方。

電費 省電 微波爐

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