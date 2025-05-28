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環部：22業者響應再生料塑膠容器 1900萬支

中央社／ 台北28日電

由民間組成的「瓶到瓶專案小組」呼籲政府推動2030年PET寶特瓶再生塑膠含量達30%。環境部表示，使用再生料目前屬自願性質，今年至今有22家業者響應使用再生料達25%，塑膠容器總數約1900萬支。

主婦聯盟合作社日前發表首支瓶身以30%食品容器級再生塑料打造的茶飲。環境部長彭啓明也現身支持，希望能發展綠色台灣品牌，後續也會將綠色設計、獎勵等規範納入即將預告的「資源循環推動法」草案中。

由民間單位組成「瓶到瓶 （Bottle to Bottle） 專案小組」預計6月4日發起共識會議，發布首份「一次性飲料瓶再生塑膠工作報告」，推動2030年PET寶特瓶再生塑膠含量達30%。

環境部表示，今年元旦起推動全新的塑膠容器綠色費率政策， 鼓勵企業製造更容易回收、對環境負擔更低的塑膠容器等綠色設計，包含「使用再生料」、「使用純料、原色、減標籤設計」及「繫留瓶蓋設計」等3大項目，可適用「塑膠容器綠色費率」，每項能減少15%的回收清除處理費 ，3項同時符合最高可減45%。

環境部說，目前使用再生塑料是屬於自願性質，塑膠包裝、容器添加再生料的比例，以2025年達25%、2030年30%為目標。

環境部統計，今年第一期申請塑膠容器綠色費率業者共計32家，估算塑膠容器總支數約3800萬支，品項包含瓶裝水、沙拉盒、清潔劑、化粧品等容器。

進一步細分，其中有22家業者申報「使用再生料」，總支數約1900萬支； 8家業者申報「純料、原色、減少標籤」，總支數約達1100萬支； 3家業者申報「繫留瓶蓋設計」，總支數約達800萬支。

環境部表示，會再查核確認上述申報是否符合相關標準；強調將持續推動政策，鼓勵更多企業加入，從源頭改善塑膠污染，共同打造資源循環、永續共好的未來。

綠色 環境部

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