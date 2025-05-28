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超導物理學家朱經武清水故居遭拆 文化局長痛心：要求國防部修復

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國際超導物理學家，同時也是中研院院士朱經武，去年特別返回母校清水國小及清水高中，在校園漫步喚回記憶。圖／清水高中提供
國際超導物理學家，同時也是中研院院士朱經武，去年特別返回母校清水國小及清水高中，在校園漫步喚回記憶。圖／清水高中提供

國際知名的超導物理學家、同時也是中研院院士朱經武，童年居住在清水眷村。台中市議員沈佑蓮今表示，朱經武在高溫超導材料的研究領域貢獻極大，他的故居應該要被保留，但現今卻遭拆除，要求盡速恢復。中市文化局長陳佳君表示，國防部陸軍委託廠商清除園區雜物，誤將朱經武故居拆除，對此感到痛心，要求國防部最慢今年前動工修復。

朱經武是1958年清水高中第七屆的畢業生，當時在清水就讀初中及高中共6年，就學期間，對半導體產生濃厚興趣。朱曾擔任香港科技大學校長、台灣中央研究院院士，也獲聘為台灣綜合大學系統總校長，在學術、專業領域深受肯定愛戴。朱經武去年底還返回清水眷村的故居探視，並拜訪曾經就讀的母校清水國小及清水高中。

議員沈佑蓮今在市議會總質詢指出，朱經武在高溫超導體界非常有成就，並在國際間得獎無數，奠定他在學術、專業領域上的肯定，但她近期卻發現朱經武位於台中清水的故居竟然被拆了，說明牌也錯植。

沈佑蓮表示，朱經武在物理界地位崇高，他成長的故居應該要保留，且到清水眷村園區導覽，也應該特別介紹，但如今他的故居卻遭拆除，要求盡速恢復原狀。

文化局長陳佳君表示，去年12月4日巡查清水眷村文化園區時發現朱經武故居遭拆除，立即要求施工廠商停工，原來國防部陸軍委託廠商進行園區雜物清除，誤將朱經武故居拆除，因清水眷村文化園區具有文資身分，文資處立即召開裁罰小組，對國防部裁罰，並要求提報清理及修復計畫，最慢今年要動工修復。

台中市議員沈佑蓮今表示，朱經武在高溫超導材料的研究領域貢獻極大，他的故居應該要被保留，但現今卻遭拆除，要求盡速恢復。記者陳敬丰／攝影
台中市議員沈佑蓮今表示，朱經武在高溫超導材料的研究領域貢獻極大，他的故居應該要被保留，但現今卻遭拆除，要求盡速恢復。記者陳敬丰／攝影

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