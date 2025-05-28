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蛋價產地價降2元 農業部長：市場機制

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
農業部長陳駿季（右）今天前往立法院經濟委員會備詢。記者胡經周／攝影
農業部長陳駿季（右）今天前往立法院經濟委員會備詢。記者胡經周／攝影

立法院經濟委員會今天審查「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」，邀請農業部陳駿季列席備詢。針對雞蛋產地價從每台斤24.5元降至22.5元，陳駿季說明，這波降價是因為暑假將至，學校減少供應營養午餐，盤商因此降價減少庫存壓力，此為市場機制，農業部會關注後續變化，但不會特別做處理。

至於何時會認定蛋價太低？陳駿季表示，農業部會看雞蛋每天產能，整體來講，如果能夠降到每日產量12萬箱到12萬2000箱，是一個相對穩定，現在多的話，有庫存調控機制可以調整。

針對雞蛋產地價從每台斤24.5元降至22.5元，農業部長陳駿季說明，這波降價是因為暑假將至，學校減少供應營養午餐，盤商因此降價減少庫存壓力，此為市場機制，農業部會關注後續變化，但不會特別做處理。記者胡經周／攝影
針對雞蛋產地價從每台斤24.5元降至22.5元，農業部長陳駿季說明，這波降價是因為暑假將至，學校減少供應營養午餐，盤商因此降價減少庫存壓力，此為市場機制，農業部會關注後續變化，但不會特別做處理。記者胡經周／攝影

陳駿季 農業部 庫存

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