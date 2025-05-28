端午吃粽總是豪邁淋醬 營養師曝正確吃法更健康

端午節吃粽子是最為人所知的習俗，不少店家或民眾在吃粽前會豪邁淋醬增添風味，埔榮醫院營養師提醒，淋醬雖是傳統慣用吃法，但醬料調味品熱量不容忽視，用淋的難控制多寡，建議以小碟盛裝用沾的，而粽子難消化1天最好別超過1顆。

台中榮民總醫院埔里分院指出，端午節將屆，有的人家裡綁粽子準備過節，也有人直接向店家訂購，哪裡有好吃的粽子、粽子要淋甜辣醬、醬油膏加花生粉等也都是熱門話題，但民眾要注意，享受傳統美食的同時，仍要保持健康飲食習慣。

該分院營養師錢怡如說，粽子很美味，有些人享用時會不自覺的過量攝取，但粽子通常含高油脂和高熱量，糯米又較難消化，吃得太多易造成腸胃不適或消化不良，對健康造成負擔，不妨有別於傳統吃法，換個飲食方式或搭配食用會更健康。

尤其，不少民眾在吃粽前會豪邁的淋上甜辣醬、辣椒醬、醬油膏加花生粉等增添風味，但這些調味品其實也是熱量、糖量及高鈉的兇手，不可忽視，而淋醬很難控醬量的多寡，因此建議別加醬或以小碟盛裝「用沾的」，以免攝入過多糖、鈉。

錢怡如也提到，由於粽子高油、高熱量，所以別拿來當點心，而是直接取代飯、麵等當餐主食澱粉，而且一天只吃1顆就好，更重要的是，吃粽時還是要搭配一碗蔬菜，也建議大家再吃一份水果，可以增加飽足感，同時攝取膳食纖維。

而吃總時搭配蔬果，可促進腸道蠕動，幫助排便順暢，且因富含維生素與礦物質，有助增強免疫、促進生理功能，降低慢性病風險及維持心血管健康；水果特別建議奇異果、木瓜、鳳梨等因富含酵素且高膳食纖維，有助消化並維持腸道健康。