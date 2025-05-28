立委促放寬老農津貼排富條款 陳駿季：本周向政院報告

老農津貼排富條款14年未調。農業部長陳駿季今於立院經濟委員會詢答，農業部支持修正老農津貼排富條款，適度提高農業外個人所得、不動產價值等，都已經有規畫修正，這周將向行政院專案報告，期盼下會期送入立院審議、年底能完成修正。

立法院經濟委員會今審查「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」，包括邱議瑩、楊瓊瓔、謝衣鳳、邱志偉、陳亭妃等立委皆關心老農津貼排富條款修正時程。邱議瑩說，排富條款已經14年未調整，迫切需要討論，她要求農業部在下個會期送入立院討論，年底前完成修訂，陳駿季說這也是農業部目標，會努力跟政院溝通。

楊瓊瓔批評，長期通膨與公告地價、房價上漲，不少實際生活困苦的老農，卻因土地增值而喪失請領資格，農業部雖在2018年修法放寬條件，但還是沒有解決因地價跟物價變化帶來的自動失格問題，農業部去年二月就將「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案送給行政院，迄今超過1年多，農業部不該只是嘴巴說說支持調整老農津貼。邱志偉也說，近年整體最低生活費暴增1.5倍，老農津貼10年才增加1000多塊，對農民無法交代。

陳駿季說，農業部支持適度調高農業外個人所得、不動產價值等排富門檻、檢討CPI成長啟動調整機制等，原本政院規畫老農津貼與8項社福津貼同步，農業部將爭取老農津貼先行，這周就會向行政院進行農民退休儲金、老農津貼專案報告。