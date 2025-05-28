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新冠升溫…快篩哪買？ 食藥署：網站還查不到 得致電問

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署已在官網第一頁放上快篩地圖供民眾查詢，目前尚無法顯示快篩數量，需請民眾辛苦一點致電詢問。聯合報系資料照
食藥署已在官網第一頁放上快篩地圖供民眾查詢，目前尚無法顯示快篩數量，需請民眾辛苦一點致電詢問。聯合報系資料照

新冠疫情快速升溫，疾管署昨上修高峰期單周確診人數恐達20萬人次。立委王育敏說，疫情來得又急、又廣，許多民眾卻買不到家用快篩。對此，衛福部食藥署長姜至剛說，食藥署已在官網第一頁放上快篩地圖供民眾查詢，目前尚無法顯示快篩數量，需請民眾辛苦一點致電詢問，但預計本周快篩數量就會充足。

王育敏說，她隨衛福部團隊至瑞士日內瓦參加世界衛生大會相關活動，瑞士衛生部門分享，已獲知提醒，新冠疫情即將再起；過去台灣面對疫情，設有多項防疫措施，民眾最關心防疫物資是否到位、充足，目前「大家都買不到快篩」，為福部應設法讓民眾盡快買到疫苗。

姜至剛表示，食藥署5月9日獲悉快篩不足訊息，立即與疾管署聯繫了解疫情趨勢，也與快篩廠商面對面開會，近期有廠商銷毀8百萬劑過期快篩，因此對增產快篩表達疑慮，但官方努力說服，廠商已同意增產，今天一日之內就會生產4萬6千餘劑，本周將生產逾60萬劑，預期再過2、3天，通路中的快篩數量就會充足，趕上進度。

姜至剛備詢時秀出食藥署官網上的「快篩地圖」。他表示，目前官網首頁第一張圖就是家用快篩地圖，民眾點入後可查詢住家附近，哪些連鎖藥局、超商有在賣快篩，不過，因鋪貨狀況差異，現階段民眾必須辛苦一點，先致電確認地圖上的店家還有沒有庫存，食藥署已請通路廠商上傳庫存資訊，預計未來將可在地圖中整合呈現。

衛福部長邱泰源表示，目前新冠藥物疫苗、藥物庫存絕對充分，家用快篩因疫情開始之前，鋪貨沒這麼快，現在發現疫情之後，已立刻啟動，依疾管署疫情推估，要求廠商生產超過需求量，並加快鋪貨；個別社區藥局前幾周可能不容易買到，目前優先鋪貨連鎖藥局、超商。

衛福部食藥署長姜至剛（右一）說，該署已在官網第一頁放上快篩地圖供民眾查詢，目前尚無法顯示快篩數量，需請民眾辛苦一點致電詢問，但預計本周快篩數量就會充足。圖／取自YT國會頻道
衛福部食藥署長姜至剛（右一）說，該署已在官網第一頁放上快篩地圖供民眾查詢，目前尚無法顯示快篩數量，需請民眾辛苦一點致電詢問，但預計本周快篩數量就會充足。圖／取自YT國會頻道

食藥署 疫情 快篩

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