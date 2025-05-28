省錢過頭有害健康！醫曝一家三口相繼罹癌 全因錯誤勤儉習慣

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎，30年來在第一線為癌症病患診療，近日透過YouTube提醒國人莫為了省錢、省時間養成諸多對健康不利的習慣，導致日後花再多少錢都買不回健康。

廖繼鼎表示，有些家庭的冰箱裡總是堆放著過期食物，他提醒民眾，包括過期食物、爛蔬果、發霉乾貨等，都可能含有黃麴毒素，這是世衛認證的一級致癌物，若食用會大大增加肝癌的風險。民眾若因為不想浪費，覺得食物還未全壞，搶救一下，切掉壞掉的部分，還可以再食用，可能因此賠上健康，得不償失。

此外，為省錢選擇油炸便當，認為健檢太貴就捨去不做，醫師也奉勸：「你認為的省錢，事實上，正一點一點地把癌症省出來。」

另外，廖繼鼎還發現，許多家庭為了省錢也常吃剩菜、剩飯。他表示冰箱雖能延長食物的保存期限，但並不能完全阻止細菌的生長，尤其是綠葉蔬菜，若放至隔日再食用，易生一級致癌物亞硝酸鹽，長期食用會增加消化道罹癌的風險。

他透露，曾經有病患一家三口相繼確診胃腸道癌症，肇因很可能就是因為一家人習慣吃剩菜、剩飯，不禁感嘆為省小錢的錯誤飲食方式，導致癌症上身，讓人十分惋惜，建議民眾落實隔餐勿食，養成一餐內就把飯菜吃光的習慣。

此外，醫師並提醒民眾，還有一件常覺得是省錢的生活習慣，也會讓癌症悄悄上身。他指出，有些人炒完菜後，就立刻關掉抽油煙機，想省下幾十塊的電費，但此時廚房仍有大量的油煙及有害物質，為求肺部健康，應在烹煮前就先打開抽油煙機，烹煮後也應持續運作3至5分鐘，確保油煙完全排出。