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端午連假5縣市訂房率破5成…恐湧入車潮 國道好走時段曝光
端午3天連假周五登場，連假首2天，基隆、台北、苗栗、連江及澎湖等5縣市訂房率破5成，預測尖峰時段將有大量車潮，交通部高公局今公布好走時段，其中，南下可趁清晨6時前或中午後出發，北上可提早上午9時前先走。
根據觀光署公布迄5月15日的訂房率資料，今年端午連假首2日平均訂房率高於5成以上的縣市，包含基隆市、台北市、苗栗縣、連江縣及澎湖縣等5個縣市。
高公局表示，因端午節連假有旅遊及返鄉等旅次，尖峰時段有大量車潮之情形下，若遇天候不佳，恐增加整體行車時間。
高公局也公布端午連假好走時段，南向尖峰日包含5月30日、31日，建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人上午5時前或下午5時後出發。
北向尖峰日包含5月31日、6月1日，建議西部國道北向用路人，中部地區中午12時前出發、南部地區上午9時前出發，國5北向用路人上午9時前出發。
另為分散尖峰時段車流， 5月30日、31日國1及國5將實施時段性南向入口封閉，5月31日、6月1日於國1及國3實施時段性北向入口封閉。
高公局呼籲，民眾可多搭乘公共運輸，如欲自行開車，可利用省道等地方道路。若須行駛國道，可參考每日路況預報，避開國道易壅塞路段及時段。
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