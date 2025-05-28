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114年鐵路節專題講座 前董座杜微講述台鐵公司轉型歷程明起報名

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
114年鐵路節系列活動，台鐵前董事長杜微受邀參與「台灣鐵路歷史講座」，講述台鐵局轉型至台鐵公司的改革歷程。聯合報系資料照
114年鐵路節系列活動，台鐵前董事長杜微受邀參與「台灣鐵路歷史講座」，講述台鐵局轉型至台鐵公司的改革歷程。聯合報系資料照

慶祝114年鐵路節（台鐵138周年），台鐵公司與台鐵文化志工、鐵道文化協會及台灣博物館，攜手合辦系列活動，其中，6月7日舉辦的「台灣鐵路歷史講座」將免費開放120人參與，邀請台鐵公司前董事長杜微，講述台鐵局轉型至台鐵公司的改革歷程，專題講座明天至6月2日上午11時開放報名。

台灣鐵道建設始於1887年清末劉銘傳時代，歷經日治時期，一路至今，造就現今縱貫全台的鐵道網絡。看鐵道文化呈現的歷史脈絡及地理連結，也印證台灣人文、經濟的發展史。

台鐵表示，為慶祝114年鐵路節，同時也是台鐵138周年活動期間，台鐵公司與「台鐵文化志工隊」、「中華民國鐵道文化協會」及「國立台灣博物館」攜手合辦系列慶祝活動。

「台灣鐵路歷史講座」專題講座，於6月7日（周六）上午9時30分至下午4時整，在台鐵公司第1會議室辦理，將開放120人免費參與。

講座邀請杜微講述「台鐵局到台鐵公司」的改革轉型歷程，並邀請國立台灣博物館館長陳登欽暢談「我們如何策展」，說明完美的展覽背後需有多少人的努力，才能展現文化的篇章。5月29日（周四）上午11時整開放報名（https://reurl.cc/kn279n），至6月2日（周一）上午11時或額滿為止。

鐵道 台鐵 博物館

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