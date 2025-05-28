今年最強鋒面逼近！水利署召開防汛整備會議防範強降雨

因應今年最強鋒面接近，經濟部水利署署長林元鵬28日邀集所屬各河川及水資源等分署召開視訊會議，嚴陣以待可能發生的淹水風險。

林元鵬於會中提醒全署同仁，28日下午西半部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨；29日鋒面通過，影響程度將會最為劇烈，各地易有短延時強降雨等劇烈天氣現象，中部以北地區不排除有短延時大豪雨發生的可能，南部地區亦須注意對流移入時造成的顯著雨勢。要求各河川分署提前完成防災整備，主動聯繫地方水利首長預防掌握災點，必要時提供抽水機、防水擋板等需求，並提醒適時啟動抽水站及抽水機，預為放空滯洪池，對於淹水熱區如涵洞地下道交通管制，注意橫移門操作時機。

水利署表示，在供水方面，則請各水庫管理單位審慎操作，位於北部的水庫必要時需要調節水位，也提醒民眾在水庫發布警報時，要盡速遠離河道以策安全，中南部水庫因蓄水量百分比相對較低，期待本次降雨能有所挹注，水利署力求穩定供水，守護珍貴水資源。因時序已接近端午連假，林署長籲請同仁更應加強警戒，與地方政府密切保持聯繫，隨時注意氣象動態變化，做好充足準備，嚴陣以待，確保各項應變工作能保障人民生命安全。

水利署為提前防護，各河川分署辦理擴大疏濬作業，全國河川疏濬工程統計至2025年5月25日已執行1,885萬方，超前進度約33%，有效改善通洪斷面；許可破堤案件25件，定期辦理施工查核；復建工程總計26件，其中20件已完工、三件可於6月底前完工、二件可於7月底前完工、餘一件可於8月初完工。

水利署更利用科技防災已設置2,055部淹水感測器，運用物聯網隨時監控淹水動態；358個河川水位監視站與連結9,365支攝影機影像，即時監看AI辨識；水利署大型移動抽水機98部已完成檢整，隨時可支援地方政府緊急抽水；易淹水地區成立572個水患自主防災社區，協助地方政府在地防災，1,483 位防汛護水志工共同執行水利防災工作，透過企業合作協力，提升全民防災快速應變。

水利署也提醒民眾，可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP（智慧型手機）、警戒簡訊通報系統（一般手機）等防災避災工具，掌握淹水警戒、河川水位警戒及水庫放水警戒等即時訊息。多一分警戒，少一分災害。