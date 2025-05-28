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新冠升溫久咳不癒患者增加 中醫提醒鞏固免疫力最重要

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
林親怡說，「久咳不癒」除了 中醫用藥治療可改善，生活作息對提升免疫力也非常重要。圖／員榮醫院
林親怡說，「久咳不癒」除了 中醫用藥治療可改善，生活作息對提升免疫力也非常重要。圖／員榮醫院

新冠疫情近期持續升溫，彰化縣員林市員榮醫院中醫部部長林親怡提醒民眾，除做好防護外，也要注意新冠後遺症、免疫系統下降等問題，疫情後，「久咳不癒」患者明顯增加，還有年輕病患咳嗽近2個月，夜咳難眠，最後在中醫調理近1個月才治癒。

疾管署統計上周新冠門急診就診人次已超過4萬1千人，研判疫情高峰可能落在6月底至7月初，單周就診人次恐達20萬人，員榮醫療體系員榮醫院急診處最近新冠病例也增加。

員榮醫療體系中醫部部長林親怡提醒，新冠疫情不僅衝擊人體免疫系統，更可能對呼吸道造成長期影響，部分患者在康復後仍持續出現咳嗽等不適症狀，最近就有一名26歲女病患咳嗽近2個月，一直治不好，而來求助中醫。

女病患3年多前感染COVID-19過後，就很容易反覆感冒、持續過敏性鼻炎發作，感冒也較以往難癒，今年2月因感冒，咽喉痛、咳嗽，反覆發燒，痰稠難咯，夜咳難眠，甚至併發支氣管炎。病患曾服用中藥治療雖一周內緩解，但3月又再次感冒，咳嗽咽喉癢痛，全身痠痛、腹瀉，4月求助中醫，經近一個月調理才恢復健康。

林親怡說，近來有不少患者因久咳不癒，到耳鼻喉科看診超過一個月仍然咳嗽嗆咳喘促，轉向中醫求診，這類情況已經併有肺氣虧虛、甚至久咳及腎或肝鬱脾虛情況，需搭配中醫治療，才能從自身免疫力鞏固做起。

林親怡說，中藥治療邏輯除解表驅邪，還兼顧疏風扶正、顧護脾胃，增強免疫力，除了用藥治療，生活作息也非常重要，特別是晚間11點至凌晨1點間應進入熟睡狀態。中醫認為此時為「陰陽轉換」的重要時刻，若睡眠不足易生虛火，也會影響喉嚨修復。

久咳不癒的病患，飲食應清淡，避免刺激性食物如精緻糖類、冰品、燒烤、油炸與辛辣食物，以免加重發炎反應。多補充水分與電解質，為最天然的「藥膳」，若屬於燥熱體質，出現咽乾、痰黃綠且量少者，可在水中加入少量天然蜂蜜或檸檬汁，若痰量偏多則應避免；感冒初期則可加入少量薑汁，促進發汗，協助身體對抗外邪。

感冒 咳嗽 中醫

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