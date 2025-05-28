今年最強梅雨鋒面將通過 中南部水庫待補水

氣象署預報，端午節連假前夕29日梅雨最強鋒面通過，各地都有大雨機會，水利署今（28）日上午邀集所屬各河川及水資源等分署召開視訊會議，嚴陣以待可能發生的淹水風險。

水利署長林元鵬表示，28日下午西半部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨；29日鋒面通過，影響程度將會最為劇烈，各地易有短延時強降雨等劇烈天氣現象，中部以北地區不排除有短延時大豪雨發生的可能，南部地區亦須注意對流移入時造成的顯著雨勢。

林元鵬要求各河川分署提前完成防災整備，主動聯繫地方水利首長預防掌握災點，必要時提供抽水機、防水擋板等需求，並提醒適時啟動抽水站及抽水機，預為放空滯洪池，對於淹水熱區如涵洞地下道交通管制，注意橫移門操作時機。

水利署表示，位於北部的水庫必要時需要會調節水位，提醒民眾在水庫發布警報時，要盡速遠離河道以策安全，中南部水庫因蓄水量百分比相對較低，期待此次降雨對水庫能有所挹注。

水利署水庫水情顯示，北部地區主要水庫翡翠水庫蓄水率72％，石門、寶山二、永和山、明德、新山等水庫蓄水率都在90％以上。中部地區水庫德基水庫蓄水率86％、日月潭水庫92％、鯉魚潭水庫100％、湖山水庫56％、霧社水庫41％、集集攔河堰19％。