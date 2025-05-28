鋒面接近！午後宜花山區恐大雨 雨最明顯時段曝「西半部北部防豪雨」

梅雨鋒面逐漸接近，中央氣象署預報員趙竑上午指出，今起天氣不穩定，加上午後熱力作用加成，有午後雷陣雨，宜花地區及各地山區有大雨；今入夜之後受鋒面影響，各地開始有短延時強降雨，雨勢持續增加。明天（周四）有大雨、豪雨，並有短延時強降雨、雷擊及強風；明天清晨到白天是這波鋒面影響最明顯的時段，明晚鋒面往南移動之後，雨勢逐漸趨緩，要留意返鄉交通。

趙竑指出，今天鋒面雲系不斷往台灣靠近，今雲量較多，只有中南部偶有透光狀況，各地有零星陣雨出現，東半部要留意恐出現陣雨。午後隨熱力作用，有午後雷陣雨，宜花地區及各地山區有大雨

趙竑指出，鋒面今晚逐漸靠近台灣北部海面，影響台灣，到明天晚上已南壓到台灣南部到巴士海峽，明晚降雨逐漸趨緩。周五鋒面遠離台灣，但受鋒面後方涼空氣影響，會受東北季風影響；周六開始轉東南風到南風環境，6月2日又有鋒面在華中到華南附近建立，台灣天氣又會變得稍不穩定，到6月3日仍處於低壓帶不穩定範圍。

降雨方面，趙竑指出，今有午後雷陣雨，要留意宜花地區及各地山區有大雨。今天晚上到周四清晨各地漸轉陣雨，西半部留意大雨。周四白天各地大雨，西半部局部豪雨，除了山區，北部也要留意局部豪雨，適逢上班上課，要多留意行車交通安全。周四晚上到周五清晨，隨鋒面南移，水氣由北往南減少，北部多雲，南部短暫陣雨。

端午連假，天氣漸回穩。趙竑說，端午連假第一天，只有南部、花蓮及各山區有陣雨；周六到下周日各地多雲到晴，但要留意山區午後雨。下周一到下周二偏西南風，中南部整天不定時陣雨，其他地區有山區午後雨。