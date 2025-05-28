快訊

陳傑憲脫口「某就要照三頓揍」遭炎上！親上火線道歉 太太神救援

不是新冠、流感！4歲女童發燒、呼吸道症狀 驗5種快篩揪病因

29日上午嚴防強風豪雨 新北北側、西南側雨勢明顯

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府預估，此波鋒面水氣充沛降雨主要集中在北側（石門、三芝、淡水、金山、萬里、瑞芳）及西側地區（八里、林口），板橋、新莊、三重、土城等人口密集區也會有明顯雨勢。圖／新北市消防局提供
新北市府預估，此波鋒面水氣充沛降雨主要集中在北側（石門、三芝、淡水、金山、萬里、瑞芳）及西側地區（八里、林口），板橋、新莊、三重、土城等人口密集區也會有明顯雨勢。圖／新北市消防局提供

交通部中央氣象署及新北市氣象團隊天氣風險公司最新研判，明天清晨起將有鋒面通過新北市，此波鋒面水氣充沛且環境不穩定，整個上午可能會持續降雨，甚至可能達到短延時豪雨(100毫米/3小時)的程度，此波降雨預估主要集中在北側（石門、三芝、淡水、金山、萬里、瑞芳）及西側地區（八里、林口），板橋、新莊、三重、土城等人口密集區也會有明顯雨勢，不排除局部地區出現雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

新北市消防局指出，中午過後，鋒面逐漸南移，新北市降雨將逐步趨緩，氣溫也將略為下降。提醒市民朋友鋒面通過後須特別留意氣溫變化，適時多添加薄長袖衣物。

新北市長侯友宜表示，適逢端午連假前夕，請特別留意劇烈天氣對交通所帶來之影響，明天上午通勤務必攜帶雨具並注意交通安全，行經低窪地區請提高警覺，駕駛人應留意積水、視線不佳與道路濕滑等狀況。

因應此波鋒面，新北市災害防救辦公室主任、副市長朱惕之也說，強降雨適逢通勤時間，已請各區公所派員監看轄內雨情並進行防汛整備，適時啟動災情查通報，即時處置災情，新北市氣象團隊將隨時掌握最新降雨狀況。此外水利局亦進行側溝清淤，加強水門及抽水站巡檢、滯洪池降低水位及放空等超前布署。

新北市災害防救辦公室提醒民眾可透過「新北市災訊E點通」平台查詢即時防災資訊，掌握第一手災情與應變訊息。此外，市府亦透過氣象影音頻道，定期提供最新氣象資訊，民眾可上 YouTube 搜尋「新北市氣象feat.天氣風險」即時掌握天氣動態

鋒面 天氣動態

延伸閱讀

端午連假帶小孩放電 新北觀光工廠推限定優惠、小禮物

議員質疑新北永續債為發而發 財政局：配合國家政策

世壯運／30日閉幕式煙火秀4分半 新北揭3處絕佳觀賞點

議員憂輝達進駐北士科影響新北交通 市府：將評估

相關新聞

端午連假5縣市訂房率破5成…恐湧入車潮 國道好走時段曝光

端午3天連假周五登場，連假首2天，基隆、台北、苗栗、連江及澎湖等5縣市訂房率破5成，預測尖峰時段將有大量車潮，交通部高公...

鋒面接近！午後宜花山區恐大雨 雨最明顯時段曝「西半部北部防豪雨」

梅雨鋒面逐漸接近，中央氣象署預報員趙竑上午指出，今起天氣不穩定，加上午後熱力作用加成，有午後雷陣雨，宜花地區及各地山區有...

新冠疫情飆升恐再釀急診壅塞？衛福部長邱泰源這樣說

新冠疫情飆升，上周新增重症、死亡均寫下單周新高，衛福部疾管署發言人羅一鈞說，預計6月下旬至7月初迎來疫情高峰。疫情已導致...

涉嫌性侵…前台大醫院「C教授」請辭醫學會理事長仍任要職 衛福部長改口回應了

台大醫院婦產部前主任陳思原去年涉嫌性騷6位醫師及研修醫師，案發近一年，近期還在婦產科醫學會等群組稱「保留法律追訴權」，昨...

30歲前走訪64國！她點名「這5國不想再去」…台灣人最愛的日本上榜了

Allie Hubers來自美國佛羅里達州，她30歲前去過64個國家，但並不是每個地方她都滿意，於是她分享5個不打算再去的國家。

9旬翁睪丸破皮就醫見第3顆 蘇一峰：醫學文獻幾乎沒有

一名90歲的阿伯，因陰囊破皮，由家屬帶到醫院讓醫師看看。胸腔內科醫師蘇一峰於臉書表示，結果打開一看，「伯伯你有三顆睪丸？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。