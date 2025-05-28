29日上午嚴防強風豪雨 新北北側、西南側雨勢明顯

交通部中央氣象署及新北市氣象團隊天氣風險公司最新研判，明天清晨起將有鋒面通過新北市，此波鋒面水氣充沛且環境不穩定，整個上午可能會持續降雨，甚至可能達到短延時豪雨(100毫米/3小時)的程度，此波降雨預估主要集中在北側（石門、三芝、淡水、金山、萬里、瑞芳）及西側地區（八里、林口），板橋、新莊、三重、土城等人口密集區也會有明顯雨勢，不排除局部地區出現雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

新北市消防局指出，中午過後，鋒面逐漸南移，新北市降雨將逐步趨緩，氣溫也將略為下降。提醒市民朋友鋒面通過後須特別留意氣溫變化，適時多添加薄長袖衣物。

新北市長侯友宜表示，適逢端午連假前夕，請特別留意劇烈天氣對交通所帶來之影響，明天上午通勤務必攜帶雨具並注意交通安全，行經低窪地區請提高警覺，駕駛人應留意積水、視線不佳與道路濕滑等狀況。

因應此波鋒面，新北市災害防救辦公室主任、副市長朱惕之也說，強降雨適逢通勤時間，已請各區公所派員監看轄內雨情並進行防汛整備，適時啟動災情查通報，即時處置災情，新北市氣象團隊將隨時掌握最新降雨狀況。此外水利局亦進行側溝清淤，加強水門及抽水站巡檢、滯洪池降低水位及放空等超前布署。

新北市災害防救辦公室提醒民眾可透過「新北市災訊E點通」平台查詢即時防災資訊，掌握第一手災情與應變訊息。此外，市府亦透過氣象影音頻道，定期提供最新氣象資訊，民眾可上 YouTube 搜尋「新北市氣象feat.天氣風險」即時掌握天氣動態。