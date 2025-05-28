蛋價再降2元 陳駿季：市場機制、不特別處理

夏季天熱，雞蛋買氣持續看淡，雞蛋產地價從每台斤24.5元降至22.5元。農業部長陳駿季今受訪時說，這波降價是因為暑假將至，學校減少供應營養午餐，盤商因此降價減少庫存壓力，此為市場機制，農業部會關注後續變化，但不會特別做處理。

立法院經濟委員會今審查「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」。陳駿季會前受訪表示，從今年蛋價最高點32.5元至今已降價3次，價格調降都與產能相關，目前雞蛋每日產能12萬8000箱，這波降價是因為暑假快到，學校減少供應營養午餐，盤商透過降價減輕庫存壓力，這是市場機制，農業部不會特別做處理。

陳駿季說，整體來講，每日產能降到12萬箱或12.2萬箱才相對穩定，農業部一直都跟蛋農討論，希望能自主淘汰老母雞、換羽，也更積極調查雞產能等資訊，透過資訊掌握更有效協助雞蛋穩定供應。