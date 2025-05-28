快訊

SpaceX星艦連3次測試失敗！飛行中失控爆炸影像曝光 馬斯克：有明顯進步

陳傑憲脫口「某就要照三頓揍」遭炎上！親上火線道歉 太太神救援

不是新冠、流感！4歲女童發燒、呼吸道症狀 驗5種快篩揪病因

蛋價再降2元 陳駿季：市場機制、不特別處理

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立法院經濟委員會今審查「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」，農業部長陳駿季會前受訪。記者葉冠妤/攝影
立法院經濟委員會今審查「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」，農業部長陳駿季會前受訪。記者葉冠妤/攝影

夏季天熱，雞蛋買氣持續看淡，雞蛋產地價從每台斤24.5元降至22.5元。農業部陳駿季今受訪時說，這波降價是因為暑假將至，學校減少供應營養午餐，盤商因此降價減少庫存壓力，此為市場機制，農業部會關注後續變化，但不會特別做處理。

立法院經濟委員會今審查「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」。陳駿季會前受訪表示，從今年蛋價最高點32.5元至今已降價3次，價格調降都與產能相關，目前雞蛋每日產能12萬8000箱，這波降價是因為暑假快到，學校減少供應營養午餐，盤商透過降價減輕庫存壓力，這是市場機制，農業部不會特別做處理。

陳駿季說，整體來講，每日產能降到12萬箱或12.2萬箱才相對穩定，農業部一直都跟蛋農討論，希望能自主淘汰老母雞、換羽，也更積極調查雞產能等資訊，透過資訊掌握更有效協助雞蛋穩定供應。

雞蛋 陳駿季 農業部

延伸閱讀

雞蛋產地價再跌 陳駿季：降價減少庫存壓力

禁餵遊蕩動物法制化 陳駿季：動保反彈過大暫緩

農業移工聘僱恐錯過季節 陳駿季：盼勞動部獨立審查

農業移工聘僱恐錯過季節 陳駿季：希望勞動部獨立審查

相關新聞

端午連假5縣市訂房率破5成…恐湧入車潮 國道好走時段曝光

端午3天連假周五登場，連假首2天，基隆、台北、苗栗、連江及澎湖等5縣市訂房率破5成，預測尖峰時段將有大量車潮，交通部高公...

鋒面接近！午後宜花山區恐大雨 雨最明顯時段曝「西半部北部防豪雨」

梅雨鋒面逐漸接近，中央氣象署預報員趙竑上午指出，今起天氣不穩定，加上午後熱力作用加成，有午後雷陣雨，宜花地區及各地山區有...

新冠疫情飆升恐再釀急診壅塞？衛福部長邱泰源這樣說

新冠疫情飆升，上周新增重症、死亡均寫下單周新高，衛福部疾管署發言人羅一鈞說，預計6月下旬至7月初迎來疫情高峰。疫情已導致...

涉嫌性侵…前台大醫院「C教授」請辭醫學會理事長仍任要職 衛福部長改口回應了

台大醫院婦產部前主任陳思原去年涉嫌性騷6位醫師及研修醫師，案發近一年，近期還在婦產科醫學會等群組稱「保留法律追訴權」，昨...

30歲前走訪64國！她點名「這5國不想再去」…台灣人最愛的日本上榜了

Allie Hubers來自美國佛羅里達州，她30歲前去過64個國家，但並不是每個地方她都滿意，於是她分享5個不打算再去的國家。

9旬翁睪丸破皮就醫見第3顆 蘇一峰：醫學文獻幾乎沒有

一名90歲的阿伯，因陰囊破皮，由家屬帶到醫院讓醫師看看。胸腔內科醫師蘇一峰於臉書表示，結果打開一看，「伯伯你有三顆睪丸？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。