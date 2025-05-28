蝦皮賣違法大陸食品避查緝 食藥署長半年內「找棒子」

立法院社福及衛環委員會今審查衛福部主管114年度單位預算凍結案，總計64案，其中完成報告的51案皆已解凍。立委林淑芬指出，中國大陸有毒食品長期「長驅直入」，在蝦皮上販售，民眾幾乎家家戶戶都有，凍結預算是希望味福部食藥署精進。食藥署長姜至剛回應，網路平台用多種方式規避查核，將在半年內跨部會研擬修法，讓自己有「棒子」約束業者。

林淑芬表示，署長雖然是個「聰明人」且有能力，但食藥署下面都是同一群人，對蝦皮不肖業者上架各種來自大陸有毒食品，均無法有效應對，只能推給業者自律，她每次質詢後，平台迫於壓力暫時下架，後續又再縱容業者重新上架，「這是食藥署最核心的問題。」為此，她凍結預算，是希望食藥署能設法改進現況。

姜至剛說，過去發生紙片核桃等大陸違法食品事件，自己感同身受，醫材、化妝品等也有類似問題，他也看過平台上非法販售史蒂諾斯等處方藥，食藥署已導入人工智慧（AI）技術，主動巡查電商平台上違法商品，但平台業者也有因應方式，透過科技技術防止政府AI搜查，或在下架後自動重新上架，「這是新興網路世界面臨的問題。」

「我有信心也有決心，會與相關單位討論，建立新的法規架構，保障食安。」姜至剛表示，為應對新世代網路平台販售非法食品、藥品、化妝品等情況，食藥署預計半個月內提出完整因應方案，不過，其中涉及法規修訂，才能讓自己「有棒子」可約束網路平台業者，由於法制化需要時間，食藥署近期將啟動討論，盡快提出完整方案。