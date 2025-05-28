雞蛋產地價再跌 陳駿季：降價減少庫存壓力

台北市蛋商公會昨天表示，雞蛋產地價即起每台斤降新台幣2元，從每台斤的24.5元降為22.5元，農業部長陳駿季今天表示，這一波降價主要是暑假快到，學校供應營養午餐部分會減少，盤商降價減少庫存壓力。

立法院經濟委員會今天審查農民退休儲金條例第7條條文修正草案，陳駿季在會前受訪時做上述表示。

對於蛋價再次調價，陳駿季說，雞蛋價格今年從最高點的每台斤32.5元連續3次降價，降價跟蛋的產能是有關聯性，目前是每日產量12萬8000箱，這一波降價，暑假快到了，學校供應營養午餐部分會減少，盤商為了減輕庫存壓力，用降價方式減少庫存壓力，基本上觀察起來，還是回到市場機制，農業部不會特別做相關處理。

至於何時會認定價格太低，陳駿季表示，農業部會看雞蛋每天產能，整體來講，如果能夠降到每日產量12萬箱到12萬2000箱，是一個相對穩定，現在多的話，有庫存調控機制可以調整。

陳駿季說，農業部最近一直跟蛋農討論，包括自主性的老母雞淘汰等措施，目前也更積極調查，讓雞蛋產能夠更精準，透過資訊掌握，更有效協助產業雞蛋的穩定供應。

此外，針對美國對等關稅對台灣農產品的衝擊，農業部先前曾表示有機會搶占中國在美國既有市場，陳駿季說，關稅目前仍處於不確定性，中國關稅從145%降至30%，台灣目前是10%，現在3個月的過渡期，針對毛豆、吳郭魚、蝴蝶蘭等，這些農產品訂單並沒有因為關稅增加到10%有減少，出貨到美國的力度沒有因為關稅提高到10%有很大的影響，有影響的部分廠商，也在做調控。

陳駿季說，針對中國在美國的市場，台灣可以趁這個機會去擴大，不過整體來說，還是要確保台灣農產品的品質，用高質農產品進軍美國高端市場，才能確保後續關稅調整足以因應。

對於關稅是否可以回到目前的5%，陳駿季說，目前在美國對等關稅還沒有啟動前，美國對台灣的平均關稅是5%，當然希望能夠不調整，維持現在狀況最好，對台灣最有利，關稅談判有其不確定性，農業部朝向這個目標努力，現在所有農產品正在談判中，相關細節不適合對外公開，適當時間行政院經貿談判辦公室一定會對外說明。