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腰圍過粗、三高、好膽固醇過低 5指標揪代謝症候群

中央社／ 高雄28日電
衛生局指出，代謝症候群是慢性病發展前重要健康警訊，成因與不良飲食習慣、缺乏運動及肥胖關係密切，診斷標準包含腰圍過粗，血壓、血糖及三酸甘油脂偏高及好膽固醇過低5項指標。（美聯社）
衛生局指出，代謝症候群是慢性病發展前重要健康警訊，成因與不良飲食習慣、缺乏運動及肥胖關係密切，診斷標準包含腰圍過粗，血壓、血糖及三酸甘油脂偏高及好膽固醇過低5項指標。（美聯社）

高雄市衛生局表示，代謝症候群是慢性病發展前重要健康警訊，診斷標準有腰圍過粗，血壓、血糖及三酸甘油脂偏高及好膽固醇過低5項指標；衛生局將在6月舉辦宣導講座。

衛生局今天發布新聞稿表示，國民健康署調查台灣19歲以上成年人代謝症候群盛行率約35%；為降低代謝症候群引發罹患心血管疾病、糖尿病及中風等慢性病風險，衛生局今年將6月定為「代謝症候群宣導月」，將舉辦多場健康講座及宣導活動，提升民眾對代謝症候群危害的認知與防治。

衛生局指出，代謝症候群是慢性病發展前重要健康警訊，成因與不良飲食習慣、缺乏運動及肥胖關係密切，診斷標準包含腰圍過粗，血壓、血糖及三酸甘油脂偏高及好膽固醇過低5項指標，只要符合3項以上就代表罹患代謝症候群。

代謝症候群患者未來罹患糖尿病與心血管疾病風險較一般人高出2至6倍，衛生局表示，正因如此，在未達慢性病標準前發現相關數據異常，及時介入降低罹患心血管相關疾病風險，是代謝症候群的防治精神。

衛生局攜手在地社區在6月啟動「代謝症候群宣導月」活動，邀請營養師及護理師等專業醫療人員，舉辦多場健康講座與宣導活動，學習健康飲食原則及循序漸進運動，有效管理體重及改善健康狀況。

衛生局提醒，市民可運用政府提供成人健康檢查服務（30至39歲每5年一次、40至64歲每3年一次、65歲以上每年1次）了解自身健康狀況，檢查後若有代謝症候群相關問題，可諮詢高雄市「全民健康保險代謝症候群防治計畫」診所，由醫療團隊提供個人化健康管理建議。

風險 衛生局 慢性病

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