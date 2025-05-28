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嘉市聖馬醫院引進溫養型高壓氧 醫美健康新選擇

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
隨著健康意識抬頭，高壓氧艙不再只是運動員或醫療機構的專利，嘉義市聖馬爾定醫院引進溫養型高壓氧艙，提供全新的健康管理與美容保養方式。圖／嘉義市聖馬定醫院提供
隨著健康意識抬頭，高壓氧艙不再只是運動員或醫療機構的專利，嘉義市聖馬爾定醫院引進溫養型高壓氧艙，提供全新的健康管理與美容保養方式。圖／嘉義市聖馬定醫院提供

隨著健康意識抬頭，高壓氧艙不再只是運動員或醫療機構的專利，嘉義市聖馬爾定醫院引進溫養型高壓氧艙，提供全新的健康管理與美容保養方式；聖馬爾定醫學美容中心醫師蔡宜臻表示，溫養型高壓氧有助於促進新陳代謝、紓緩壓力、提升專注力。體驗過的民眾表示，身心感受到放鬆與舒適，精神與氣色也變得更好。

現代人生活壓力大、作息不正常，容易出現疲勞、失眠、免疫力下降等問題。聖馬爾定醫院醫學美容中心引進高規格溫養型高壓氧艙，可增加身體細胞內含氧量，為個人健康管理與醫學美容提供全新選擇。

醫師蔡宜臻表示，高壓氧艙的應用近年來在國際間受到廣泛關注，許多高端醫療機構及醫學美容中心都將其納入保養方案。高壓氧艙的原理是透過提供高於一大氣壓（1.3～1.5atm）的環境，使艙內氧氣濃度高於20％，藉由擴散原理來增加血漿內的含氧量，使身體獲得更充分的氧氣支持。

蔡宜臻表示，溫養型高壓氧有助於促進新陳代謝、紓緩壓力、提升專注力，搭配醫美中心其他雷射或音波等治療使用，可縮短術後修復期，降低皮膚發炎和皮膚自然老化產生的自由基，改善肌膚狀況。

引進的高壓氧設備為日本製造，規格符合國際標準，並由專業團隊進行操作，許多民眾長期面對生活壓力、熬夜與環境污染等挑戰，肌膚與精神狀態難免受到影響。透過客製化的高壓氧療程，不僅能做為日常保養，更能與健康管理相輔相成，幫助維持整體身心健康。

體驗過的林小姐表示，在高壓氧艙內感覺非常放鬆，就像做了一場深層SPA，做完精神變得很好，皮膚也更有光澤。另一名從事保險業的吳小姐表示，平時工作壓力大，容易感到疲憊，做高壓氧的保養之後，感覺精神狀態比以往更好，過程中只需要靜靜坐著放鬆，很適合忙碌的上班族。

隨著健康意識抬頭，高壓氧艙不再只是運動員或醫療機構的專利，也逐漸成為現代人提升生活品質的新選擇，有需要的民眾可洽詢聖馬爾定醫院醫學美容中心，感受溫養型高壓氧艙帶來的放鬆與活力，為健康加分。

嘉義市聖馬爾定醫院引進溫氧型高壓氧艙，為現代人提升生活品質新選擇。圖／嘉義市聖馬定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院引進溫氧型高壓氧艙，為現代人提升生活品質新選擇。圖／嘉義市聖馬定醫院提供

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