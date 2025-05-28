高鐵端午連假疏運估逾52.8萬人 尖峰時段設前進指揮所

端午3天連假5月30日至6月1日將至，因應提早返鄉潮，高鐵疏運今正式啟動，統計至今上午8時，端午疏運期間已有52.8萬人次訂票。高鐵表示，除加班車全面開出1067次列車疏運外，還針對尖峰2時段擴大台中以北區間車運能，自由座車廂放大至8節，另也設置前進指揮所，與台鐵、客運「運具聯防」。

高鐵端午節疏運今正式展開，6天疏運期內加開132班次列車，加上時刻表原有班次，總計將開出1067班次列車，根據高鐵統計，截至今天上午8時止，共有52萬8千人次完成訂票。

高鐵表示，為加強服務旅客，針對旅運需求較高時段，將擴大台中以北區間的自由座運能，包含南下的5月29日晚間6時至晚間8時；與北上的6月1日早上10時至晚間9時，該2個尖峰時段南港至台中的區間車次，配置8節自由座車廂，並停靠沿途各站。

此外，為隨時監控各車站人潮狀況，高鐵也將在尖峰時段成立前進指揮所，並與台鐵以及國道客運保持橫向聯繫，必要時，配合交通部啟動「運具聯防疏運」機制，適度引導高鐵旅客轉搭台鐵、客運等其他大眾交通運具。