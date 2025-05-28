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抗議接班權益遭剝奪 百輛計程車今下午將「參觀」高雄機場

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄國際機場禁止非排班計程車接送預約乘客，高雄、台南及屏東地區業者曾於1月5日集結抗議。圖／本報資料照片
高雄國際機場禁止非排班計程車接送預約乘客，高雄、台南及屏東地區業者曾於1月5日集結抗議。圖／本報資料照片

高雄國際機場禁止非排班計程車接送預約乘客，引發眾多司機不滿。高雄、台南及屏東地區業者曾於1月5日集結抗議，民航局當時允諾研議解套，卻遲無下文。部分司機今天下午4時至6時將「繞行機場參觀」，據傳將有上百輛計程車參與。警方說，未接獲集會申請，將派人到場維持秩序，若影響交通安全將依法處置。

記者致電高雄市計程車客運商業同業公會查證，公會澄清此次行動與公會無關，是由不具名司機在通訊群組內討論、號召，並無明確發起人，「我們也是透過網路才知道這件事」。

根據網路流傳的圖卡，非高雄機場排班司機提出「捍衛機場接班權益，不再沉默」的訴求，圖卡上寫著「被機場趕出去的你，還能忍受多久？」並警告「今天的機場，明天可能會是高鐵跟火車站」。

不少非排班司機表示，他們是領有牌照的合法駕駛，卻因法規未與時俱進，被機場視為違規者，無法進入場站接送乘客。他們說，「我們不是低人一等的司機，而是家庭的經濟支柱，為了生活早出晚歸，卻被限制生路。」

司機們批評，航警局形同「白牌車打手」，民航局官員對現狀視若無睹，修法承諾落空，公聽會遙遙無期。他們控訴「被無視的生計」、「被官僚踐踏的尊嚴」以及「乘客搭車權益被忽略」，強調今日行動是為捍衛基本工作權與尊嚴。

面對突發行動，轄區小港分局與航警局高雄分局回應，未接獲任何集會申請，也不清楚主事者身分，惟今日將調派包括預備隊在內的近百名警力於現場維持秩序，若有影響交通或安全疑慮，將依法取締。

民航局主任秘書楊國峯本月5日曾赴高雄機場視察，表示將與各界研商是否開放一般與多元計程車進場接送事宜，但目前仍依現行規定，禁止非排班計程車進入機場營運。

計程車 民航局 機場

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