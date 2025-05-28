誤以為老化重聽！70歲婦確診鼻咽癌 音叉成救命關鍵

一名70歲婦人因左耳聽力減退前往耳鼻喉科就診，原以為只是年紀增長導致的聽力老化，沒想到耳鼻喉科醫師李典憲靈機一動，改以音叉檢查，意外發現異常，進一步內視鏡檢查竟揪出鼻咽腫瘤。所幸確診後即時接受治療，如今兩年過去，阿姨已康復重返診間，讓醫師與家屬皆感欣慰。

李典憲醫師近日在社群平台分享這段就醫歷程，他表示，近期有一位阿姨由女兒陪同來看診，原本只是為了清耳垢，卻在問診過程中發現病歷上標註「鼻咽癌」，加上與阿姨有一種「相見如故」的感覺，進一步詢問後才得知對方正是兩年前被他診斷出鼻咽癌的患者。這段久違的重逢，也讓他回想起當時那場與死神賽跑的驚險經歷。

李典憲回憶，兩年前這名阿姨因左耳聽力變差前來求診，耳鏡檢查卻未見明顯發炎，原本認為是一般老化引起的聽神經退化，準備轉介至助聽器公司進行後續檢查。突然他靈光一閃，想說用「音叉」再幫阿姨再檢查一下，結果阿姨表示「左耳比較大聲」，顯示為傳導性聽損。

李典憲當下判斷，這種情形代表必須再用內視鏡檢查鼻咽部的狀況，他當下立刻以內視鏡進行檢查，赫然發現鼻咽處有一顆巨大腫瘤，隨即安排轉診至醫學中心接受治療。由於腫瘤體積相當龐大，他當時也擔心患者年紀偏大是否能承受化療與放療的強度。

經歷完整療程後，阿姨終於戰勝病魔。李典憲坦承，「兩年過去了，這阿姨的故事就一直放在我心裡」，如今再次與阿姨相遇，除了清理耳垢，他也再次用內視鏡追蹤阿姨的鼻咽部，確認恢復良好，並用台語叮囑她「內底攏很好，免煩惱，三個月再來巡一下就可以了」，阿姨聽完微笑點頭，安心離去。

貼文曝光後，不少網友留言讚賞李醫師的細心與直覺，一名女網友留言「謝謝李醫生，你說的阿姨就是我媽媽，感謝你」，李典憲也回應「不會，應該的，再次看到阿姨真的很高興」；還有一名女網友留言「阿姨是我的阿嬤，謝謝李醫生及早發現，讓阿嬤及早治療，讓阿嬤恢復健康」，李典憲則回覆「別客氣，這是我該做的，很開心阿嬤平安無事，很棒的緣分」。