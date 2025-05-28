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吃粽子又要延緩血糖上升 醫師建議用「這招」：能促進腸胃蠕動

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
粽子風味誘人但熱量高，醫師提醒，食用要留意分量，並選擇合適又健康美味的餡料與沾醬，避開潛藏高油、高鈉、高磷、高糖分等健康風險。圖／新店慈濟醫院提供
粽子風味誘人但熱量高，醫師提醒，食用要留意分量，並選擇合適又健康美味的餡料與沾醬，避開潛藏高油、高鈉、高磷、高糖分等健康風險。圖／新店慈濟醫院提供

端午節將至，少不了應景的粽子醫師提醒，粽子是由高黏性澱粉糯米製作而成，食材升糖指數高，若攝取過量，易引發身體不適，包括影響血糖代謝、腸胃道不適。最好能掌握食用順序，先吃青菜、湯品，再吃粽子，可延緩血糖上升，蔬果膳食纖維也能促進腸胃蠕動。

台北慈濟醫院家庭醫學科醫師黃如薏提醒，每人一天攝取總熱量標準若為2000大卡，一顆傳統粽子熱量約350至500大卡，食用粽子時若沒有留意分量，與平時食量疊加上去，便容易導致總熱量過度攝取。此外，粽子含糖量更不容輕忽，一般人糖類攝取量應控制在50克以下，一顆粽子含糖量是20至25克以上，占一日所需量的二分之一。炎炎夏日中選擇甜粽、冰粽這類餡料，容易導致糖類攝取過量。

黃如薏說明，人體內有一套平衡血糖系統，當糖分進入體內，會產生胰島素將血糖調控下降，若糖分過量攝取，再加上肥胖體型，便會導致分泌的胰島素不易被利用，就稱作「胰島素抗性」，導致血糖不易下降，較常見於平時飲食不節制。

若是發生急性血糖過高便會出現「吃得多、尿得多、喝得多、體重減少」症狀，此時就需多加留意是否需就醫；針對原有慢性病患者，特別是糖尿病族群，若血糖長期上升又未積極管理，便會有眼病變，周邊血管病變、中風等隱憂，或是粽子的高磷餡料誘發腎病變等，要提醒糖尿病、腎臟病患者在端午節期間不能過度放縱。

醫師也提醒，患有糖尿病、腎臟病等慢性病友，須重視食用粽子的衛教觀念，預防發生潛在的健康危害。建議一日一顆，勿當點心，一顆粽子所含熱量超過一般人所需一餐主食的總熱量，正餐食用外，勿再當點心，一天以一顆為限即可。

若能有選擇，建議選用健康米料，將糯米改為紫米、五穀米等高纖米類，可減緩血糖上升的速度，有助於穩定血糖。選擇少量或天然沾醬，多數醬料如醬油膏富含磷與鈉，建議少沾醬，或改用天然沾醬，如清爽的柚子醋。

也要留意食用順序，建議先吃青菜、湯品，再吃粽子，可延緩血糖上升，蔬果的膳食纖維也能促進腸胃蠕動。加強運動管理也是重要一環，節日過後可加強運動量，建議每天減少500大卡的熱量攝取，加以管控血糖。

粽子風味誘人但熱量高，醫師黃如薏提醒，食用要留意分量，並選擇合適又健康美味的餡料與沾醬，避開潛藏高油、高鈉、高磷、高糖分等健康風險。圖／新店慈濟醫院提供
粽子風味誘人但熱量高，醫師黃如薏提醒，食用要留意分量，並選擇合適又健康美味的餡料與沾醬，避開潛藏高油、高鈉、高磷、高糖分等健康風險。圖／新店慈濟醫院提供

醫師 腎臟病 粽子

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