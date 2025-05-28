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日本「後黃金週」旅遊潮 旅遊業：海外客錯峰出遊

中央社／ 台北28日電
日本黃金週過後，因人潮少、價格便宜，讓海外旅客反而增加。 路透
日本黃金週過後，因人潮少、價格便宜，讓海外旅客反而增加。 路透

旅遊業者表示，日本黃金週過後，因人潮少、價格便宜，讓海外旅客反而增加；京都市觀光協會資料顯示，外國旅客住宿比例在黃金週後達64.6%，較全年中位數60.95%高，顯示有錯峰出遊潮。

樂天旅遊日前發布新聞稿表示，隨著日本黃金週吸引大量在地旅客出遊，越來越多海外旅客選擇錯開假期高峰，轉向在黃金週結束後造訪日本，「後黃金週」旅遊風潮已然成形。

樂天旅遊指出，以台灣旅客偏好度極高的京都為例，根據京都市觀光協會資料顯示，2024年全年住房率中位數為80.1%，而6月住房率則為79.3%，不僅略低於全年水準，也低於5月的83.6%；但同期外國旅客住宿比例卻達64.6%，高於全年中位數的60.95%，顯示在日本本國旅熱度稍微趨緩時段，海外旅客反而成為支撐市場主要動能。

樂天旅遊台灣行銷經理陳忠豪表示，根據觀察，越來越多台灣旅客特別選擇在黃金週過後造訪日本，不僅避開人潮、享受更舒適旅行節奏，也能掌握更佳預算彈性，錯峰出行已成台灣旅客安排行程的重要考量。

陳忠豪說，根據京都市觀光協會數據，2024年6月平均房價比5月下降14%，對台灣遊客來說，後黃金週出遊正是以相同預算升級住宿、入住高階飯店或景觀別墅絕佳機會。

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