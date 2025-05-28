梅雨轟炸要來了！台水完成防汛整備 全力穩定供水
時序將邁入6月，為因應梅雨季及颱風季將至，台灣自來水公司28日表示，於汛期前對轄管供水區域完成防災整備與特別檢查作業，累計檢驗項次高達6,803項，對於檢驗結果異常事項落實改善，以確保設施在災害發生時對應變能力。
面對汛期可能帶來的突發豪雨與颱風侵襲，導致原水高濁度或供水設施受損，台水公司於4月底前落實防災管理，在全台各區管理處辦理緊急應變演練共13場次，以強化第一線人員面對各類災害的應變熟練度與協同作業效率。
為防範颱風期間可能發生的停電影響供水設施運作，台水公司已與台電公司建立橫向溝通群組，於停電時優先對重要供水設施恢復供電，亦於全台重要廠（場）站配置發電機共計483台，且預先簽訂緊急租用發電機開口契約，以降低停電對供水穩定性的衝擊，全力維持全台供水穩定。
台水表示，秉持「未雨綢繆」的精神，根據歷年災害應變經驗持續滾動檢討各項防災措施與應變機制，確保面對極端氣候與災害挑戰時，迅速應對、穩定供水、降低民眾生活影響，展現水公司為民服務的決心與責任。
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