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端午疏運今展開！高鐵六天加開132班次列車

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵端午節疏運28日正式展開，總計6天加開132班次列車。聯合報系資料照
台灣高鐵端午節疏運28日正式展開，總計6天加開132班次列車。聯合報系資料照

台灣高鐵（2633）端午節疏運28日正式展開，總計6天加開132班次列車（南下61班、北上71班），提供1,067班次列車的旅運服務；截至今日上午8時止，共有52萬8千人次完成訂票。

台灣高鐵公司特別提醒對號座的旅客搭車前，透過「T-EX行動購票」App或高鐵合作便利商店預先完成取票、提前到站乘車，以確保行程順暢；預計搭乘自由座的旅客，則建議前往車站前，先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。高鐵公司將即時、持續依照各站人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段，節省寶貴時間。

台灣高鐵已增開端午連假班次、加強服務旅客，並針對旅運需求較高時段，擴大台中以北區間的自由座運能，包括，南下的5月29日（四）18~20時（每整點25分南港站發車）；與北上的6月1日（日）10~21時（每整點04分台中站發車，21時另有51分發車班次）。上述時段行駛於南港-台中的區間車次，特別配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車）並停靠沿途各站。

台灣高鐵也將隨時監控各車站人潮狀況、於尖峰時段成立前進指揮所，並與台鐵以及國道客運保持橫向聯繫，必要時，配合交通部啟動「運具聯防疏運」機制，適度引導高鐵旅客轉搭台鐵、客運等其他大眾交通運具，以節省旅客等候時間。

此外，台灣高鐵提供11至20人團體（進出站須相同）線上「團體訂位服務」，可直接透過網站購票，享受24小時線上訂位、全年無休的購票便利性！團體內若包含敬老、愛心旅客，只要先至車站窗口完成註記即可使用；團體中全票旅客11人以上可享95折優惠，敬老、愛心及孩童旅客則適用全額票價5折之法定優惠，同時，即日起至8月31日線上訂購團體票，於搭乘完畢後每筆訂單即贈「T-Shopping高鐵線上購折扣碼100元」，歡迎把握機會、揪團出遊。

台灣高鐵公司同時呼籲旅客發揮公德心與同理心，乘車時相互體諒禮讓；攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，敬請提早到站並搭乘電梯；搭乘手扶梯的旅客，請緊握扶手、站穩踏階，以確保安全。列車抵達時請先下後上，車門玄關處應保持下車動線順暢，敬請不下車的旅客配合、禮讓下車旅客；此外，因列車空間有限，乘車時，旅客之大型行李應放置行李區，避免妨礙車門及旅客動線，更請勿以行李或物品占用座位，隨身及小型行李請放置於座位上方行李架。敬請旅客遵守規定，共同維護乘車秩序與品質。

國道客運 台鐵

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