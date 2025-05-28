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梅雨季將至 台水完成防災整備全力穩供水

中央社／ 台北28日電
為因應梅雨季及颱風季將至，台灣自來水公司於汛期前對轄管供水區域完成防災整備與特別檢查作業。本報資料照片
為因應梅雨季及颱風季將至，台灣自來水公司於汛期前對轄管供水區域完成防災整備與特別檢查作業。本報資料照片

為因應梅雨季及颱風季將至，台灣自來水公司表示，於汛期前對轄管供水區域完成防災整備與特別檢查作業，累計檢驗項次高達6803項，對於檢驗結果異常事項落實改善，以確保設施在災害發生時的應變能力。

面對汛期可能帶來的突發豪雨與颱風侵襲，導致原水高濁度或供水設施受損，台水公司今天發布新聞稿表示，今年4月底前落實防災管理，在全台各區管理處辦理緊急應變演練共13場次，以強化第一線人員面對各類災害的應變熟練度與協同作業效率。

為防範颱風期間可能發生的停電影響供水設施運作，台水表示，已與台電公司建立橫向溝通群組，於停電時優先對重要供水設施恢復供電，亦於全台重要廠（場）站配置發電機共計483台，且預先簽訂緊急租用發電機開口契約，以降低停電對供水穩定性的衝擊，全力維持全台供水穩定。

台水表示，秉持未雨綢繆的精神，根據歷年災害應變經驗持續滾動檢討各項防災措施與應變機制，確保面對極端氣候與災害挑戰時，迅速應對、穩定供水、降低民眾生活影響，展現為民服務的決心與責任。

颱風 台水 停電

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