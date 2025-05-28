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新冠疫情飆升恐再釀急診壅塞？衛福部長邱泰源這樣說
新冠疫情飆升，上周新增重症、死亡均寫下單周新高，衛福部疾管署發言人羅一鈞說，預計6月下旬至7月初迎來疫情高峰。疫情已導致醫學中心急診就診人數增加，衛福部長邱泰源今天說，防疫體系一定會做好分級、分流，依需求分流民眾至醫院、診所就醫，避免年初急診壅塞情況重演。建議民眾近快接種疫苗，避免重症。
邱泰源說，有了三年前新冠疫情經驗，醫療體系打下良好基礎，分級分流體系原本就在，目前藥物也很充分，快篩試劑部分，衛福部食藥署已依疾管署統計需求，請廠商增產，且產量一定超過預估，快篩量充足後，也會加強鋪貨，在連鎖藥局、大型超商先鋪貨，近期四大超商、連鎖藥局很快都可以買到快篩，「請國人安心。」
疾管署昨天再度呼籲民眾配戴口罩，並接種疫苗。邱泰源表示，去年10月以後沒有再接種疫苗者，即可經醫師評估接種追加劑；65歲以上、45至65歲免疫力低下民眾，則可以施打2劑追加劑，建議民眾趕快接種，避免染疫後出現重症。
此外，美國衛生部長小羅勃甘迺迪27日在社群媒體宣布，不再建議孕婦和健康的兒童，例行施打新冠疫苗。羅一鈞說，美國美國預防接種諮詢委員會六月將開會討論此議題，預期很可能限縮建議接種對象，國內衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）預計6月中旬開會討論秋冬新冠疫苗的公費接種對象。
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