涉嫌性侵…前台大醫院「C教授」請辭醫學會理事長仍任要職 衛福部長改口回應了

台大醫院婦產部前主任陳思原去年涉嫌性騷6位醫師及研修醫師，案發近一年，近期還在婦產科醫學會等群組稱「保留法律追訴權」，昨天突宣布請辭理事長一職。不過，他仍擔任婦產科醫學會理事，也還是會員。對此，衛福部長邱泰源說，醫學會會務是由內政部主管，衛福部僅負責管理專科醫師訓練，會設法避免弊端。

去年底「鏡週刊」報導，台大醫院知名不孕症權威「C教授」陳思原，性騷6名住院醫師，觸摸對方大腿、臀部，甚至摸進內褲。台大醫院院方得知相關情事，主動以「雇主知悉」方式調查處理，且性騷調查成立，調查委員會做出「記大過」建議。陳思原在調查期間，請辭至台中某知名不孕症診所任職，並聲稱自己是被誣陷，保留法律追訴權。

邱泰源日前在立法院社福及衛環委員會備詢，被問及陳思原為何仍擔任理事長時，曾說會醫學會溝通，建議盡快改選。不過，他今天改口說，醫學會會務是內政部主管，且「理事長才是主管、才重要」，陳思原已請辭理事長。